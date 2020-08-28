Kırıkkale'de 10 düğün salonu ve 27 düğün sahibine ceza kesildi
|28 Ağustos 2020 17:23
|Yazdır
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 10 düğün salonu ve 27 düğün sahibine cezai işlem uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında denetimlerine devam eden ekiplerin, bazı sokak düğünleri ve düğün salonlarında birtakım ihmaller tespit ettiği bildirildi.
Denetimler sırasında ihmal belirlenen 10 düğün salonu işletmesi ve 27 düğün sahibine cezai işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Verilen mücadelenin başarıya ulaşması, salgını kontrol altında tutabilmemiz, yeni kısıtlama ve ilave önlemler uygulanmaması tamamen tedbirlere uymamız halinde mümkün olabilecektir. Kovid-19 ile mücadelenin başarıya ulaşmasındaki anahtar, tedbirlere uymaktır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
28 Ağustos 2020 18:54
|Ayasofya Camii'ne girişlerde kıyafet düzenlemesi
28 Ağustos 2020 18:09
|'KAAN' uygulaması ülke genelinde faaliyete geçti
28 Ağustos 2020 16:26
|'Ben Valiyim' diyerek 1 milyon dolandıran, biri uzman çavuş olan çete çökertildi
28 Ağustos 2020 13:58
|Yargı, adli yıla yeniliklerle giriyor
28 Ağustos 2020 13:51
|Milli Savunma Bakanlığından '30 Ağustos' sürprizi
28 Ağustos 2020 12:55
|Yeni adli yıl 1 Eylül'de açılıyor
28 Ağustos 2020 12:34
|YÖK üniversitelerin kayıt tarihini uzattı
28 Ağustos 2020 12:19
|Kozcağız Barajı Projesi için Bartın'daki Kapucuoğlu ve Boğaz mahalleleri taşınacak
28 Ağustos 2020 10:10
|Adıyaman'da 27 ev karantinaya alındı
28 Ağustos 2020 10:00