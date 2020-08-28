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Uzun süre sonra hayatını kaybeden sayısı ilk defa bu kadar yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu. Son 24 saatte 1017 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809 oldu.
 28 Ağustos 2020 19:13
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Uzun süre sonra hayatını kaybeden sayısı ilk defa bu kadar yükseldi

Sağlık Bakanlığı 28 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu.

Son 24 saatte 1017 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000'den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur. http://covid19.saglik.gov.tr' ifadelerini kullandı.

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