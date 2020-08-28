HDP Muş İl Eş Başkanında olduğu 28 kişiye terörden gözaltı
Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen terör operasyonu kapsamında, aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
|28 Ağustos 2020 17:37
|Yazdır
Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen terör operasyonu kapsamında, aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen terör soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kapsamında aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 zanlı gözaltına alındı. 2014 yılında Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirilen eylemlere katıldıkları öne sürülen şüphelilerden Yiğit'in de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Soylu: Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik
28 Ağustos 2020 19:07
|FETÖ şüphelisi hücre evinde yakalandı
28 Ağustos 2020 16:29
|Adana'da FETÖ sanığına hapis cezası
28 Ağustos 2020 15:38
|FETÖ'nün 'emniyet mahrem kadın yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı
28 Ağustos 2020 12:29
|Maskeli 3 kişi bankaların para toplama merkezini soymaya çalıştı
28 Ağustos 2020 11:58
|FETÖ sözde il imamı Silivri'de yakalandı
28 Ağustos 2020 11:55
|Bakan Akar, FETÖ'den ihraç edilen personel sayısını açıkladı
28 Ağustos 2020 11:50
|Soylu: 1'i turuncu, 2'si gri kategori'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
28 Ağustos 2020 10:45
|Adana'da eski uzman çavuşa FETÖ üyeliğinden dava
28 Ağustos 2020 10:39
|Metropollerde bombalı eylem yapacaklardı, tutuklandılar
28 Ağustos 2020 09:59