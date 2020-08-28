Devlet Bahçeli Köprüsü için 700 milyon TL'lik kaynak
|28 Ağustos 2020 17:59
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü döneminde inşasına başlanan Devlet Bahçeli Köprüsü'nün yapımına, mali sıkıntı nedeniyle ara verilmişti. 2019 yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Zeydan Karalar, köprünün yapımının çok büyük ekonomik kaynak gerektirdiğini ifade ederek yapılmasının mümkün olmadığını belirtmişti.
Köprünün isminin özellikle Devlet Bahçeli olması ve Cumhur İttifakının konuya hassasiyet göstermesi sonuç getirdi. Köprüyü mevcut haliyle devralacak olan Ulaştırma Bakanlığına 700 milyon liralık kaynak aktarımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.
Gidiş-dönüş üçer şerit, ortasında da raylı sistem planlanan köprü, bin 800 metre uzunluğa sahip olacak. 39 metre genişliğinde, üzerinde toplam 6 şeritli karayolu ve çift hatlı demiryolu olacak şekilde projelendirilen Devlet Bahçeli Köprüsü'nde 24 ayak bulunacak.
Adana Şehir Hastanesi, yeni stadyum, adliye sarayları ve üniversite kampüslerinin trafik yükünü sırtlayacak Devlet Bahçeli Köprüsü'nde toplam 585 adet çelik kiriş kullanılarak, nehir üzerinden geçen 900 metrelik bölüm oluşturulacak.
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