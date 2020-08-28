1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet Bahçeli Köprüsü için 700 milyon TL'lik kaynak

Adana'da 30 Mart 2016'da temeli atılan ancak aradan geçen 4 yılda sadece üçte biri yapılabilen Devlet Bahçeli Köprü'nün tamamlanması için gereken kaynak aktarımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan onay geldi.
 28 Ağustos 2020 17:59
Yazdır
Devlet Bahçeli Köprüsü için 700 milyon TL'lik kaynak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü döneminde inşasına başlanan Devlet Bahçeli Köprüsü'nün yapımına, mali sıkıntı nedeniyle ara verilmişti. 2019 yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Zeydan Karalar, köprünün yapımının çok büyük ekonomik kaynak gerektirdiğini ifade ederek yapılmasının mümkün olmadığını belirtmişti.

Köprünün isminin özellikle Devlet Bahçeli olması ve Cumhur İttifakının konuya hassasiyet göstermesi sonuç getirdi. Köprüyü mevcut haliyle devralacak olan Ulaştırma Bakanlığına 700 milyon liralık kaynak aktarımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Gidiş-dönüş üçer şerit, ortasında da raylı sistem planlanan köprü, bin 800 metre uzunluğa sahip olacak. 39 metre genişliğinde, üzerinde toplam 6 şeritli karayolu ve çift hatlı demiryolu olacak şekilde projelendirilen Devlet Bahçeli Köprüsü'nde 24 ayak bulunacak.

Adana Şehir Hastanesi, yeni stadyum, adliye sarayları ve üniversite kampüslerinin trafik yükünü sırtlayacak Devlet Bahçeli Köprüsü'nde toplam 585 adet çelik kiriş kullanılarak, nehir üzerinden geçen 900 metrelik bölüm oluşturulacak.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaymakamlıktan 'patlama sesi' açıklaması: Bulguya rastlayamadık
28 Ağustos 2020 18:29		 AFAD: Giresun'da kapanan 113 köy yolu ulaşıma açıldı
28 Ağustos 2020 16:59
Ceylanpınar Gümrük Kapısı hizmete girdi
28 Ağustos 2020 16:42		 Ankara Valisi uyardı... Hafta sonu çok sıcak, dışarı çıkmayın
28 Ağustos 2020 16:30
Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu
28 Ağustos 2020 15:45		 Hatalı basım 100 ve 50 liralara gelecek teklifleri bekliyor
28 Ağustos 2020 15:19
Vali uyardı: Düğün davetiyeleri ölüm davetiyesine dönüşmesin
28 Ağustos 2020 15:12		 Valilik Başkentlileri saat verip uyardı: Dikkatli olalım
28 Ağustos 2020 15:04
Bu ilde son iki haftada düğünler virüs vakalarını artırdı
28 Ağustos 2020 14:56		 Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu
27 Ağustos 2020 22:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:10 - Eski müdür koronadan hayatını kaybetti19:07 - Bakan Soylu: Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik19:05 - 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş18:56 - Aynı evde kalan 5 kişi kavga etti: 1 ölü, 1 yaralı18:54 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı18:46 - Bu hafta borsa ve dolar kaybettirdi, altın ve avro kazandırdı
18:35 - Bakan Kurum: Giresun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı18:33 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:32 - Sözleşmeli öğretmen adaylarının tercih işlemlerine ilişkin açıklama18:29 - Kaymakamlıktan 'patlama sesi' açıklaması: Bulguya rastlayamadık18:20 - 'Gül ve Düşün' kitabının yazarı tutuklandı18:17 - AFAD İl Müdürü beyin kanamasından hayatını kaybetti
18:12 - Galata Kulesi'ndeki restorasyona soruşturma18:09 - Ayasofya Camii'ne girişlerde kıyafet düzenlemesi18:03 - Engelli öğretmen sıcak çay fırlatan okul müdüründen şikayetçi oldu17:59 - Devlet Bahçeli Köprüsü için 700 milyon TL'lik kaynak17:48 - Dışişleri Bakanlığından AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi
17:37 - HDP Muş İl Eş Başkanında olduğu 28 kişiye terörden gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB, Uzaktan eğitim çalışma planını illere gönderdi. Öğretmenler dönüşümlü olarak okula gidecek
Altında yeni rekor yolda
MEB'den yalanlama, yüz yüze eğitim takvimi netleşmedi
Sağlıkçılar, toplu taşıma ve tesislerden ücretsiz yararlanacak
Benzine 15 kuruş indirim yapıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından esnek çalışma genelgesi
MEB, belirsizlikleri ne zaman ortadan kaldıracak?
Büyük FETÖ operasyonu: 59 gözaltı kararı
Tıp fakültesi kazanan üçüzleri Vali ödüllendirdi
Bakan Koca uyardı: Evden dışarıya adım atmayın
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
moussa sow 1
oynamayan corona olsun inşallah 1
gel dese ask dizi 1
Doya doya moda 1
galatasaray'ın fikstür oyunları 1
bosna kasabı 1
son düzlük 1
malang sarr 1
çikolata 1
düğün salonu işletmecilerinin tepkisi 2
SON İLANLAR
Van Edremit SYDV Personel Alım İlanı
Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdür Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 78 işçi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 70 sağlık personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam