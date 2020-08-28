AFAD İl Müdürü beyin kanamasından hayatını kaybetti
|28 Ağustos 2020 18:17
|Yazdır
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitiren Afet ve Acil Durum (AFAD) Ardahan İl Müdürü Fırat Ors için Ardahan Valiliğince tören düzenlendi.
Bir süre önce beyin kanaması geçiren 48 yaşındaki Fırat Ors, tedavi için Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ors'un cenazesi görev yaptığı Ardahan'a getirildi.
Ardahan'da düzenlenen cenaze törenine Vali Hüseyin Öner'in yanı sıra Ors'un ailesi, çocukları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende konuşan Vali Öner, üzüntüsünü ifade etmekte zorlandığını dile getirdi.
Ors'un 18 yıldır Ardahan'da çeşitli kademelerde başarılı görevlerde bulunduğunu aktaran Öner, şunları kaydetti:
"Bugün kendisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Verilen görevde asla geri dönmeyen, her görevi layıkıyla yerine getiren, insanlığı ve kişiliğiyle örnek bir kamu görevlisiydi. Çok başarılı yöneticiydi. Ne yazık ki genç yaşta aramızdan ayrıldı. Kendisi iyi bir hayat kurtarıcı ve yardımsever biriydi. Üç cici kız babası. Geride asla unutulmayacak izler bıraktı."
- Organlarını bağışladı
Vali Öner, Ors'un ölmeden önce bağışladığı organlarıyla da insanlara umut olduğunu söyledi.
Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan da törende dua okudu.
Ors'un cenazesi yarın memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde toprağa verilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Eski müdür koronadan hayatını kaybetti
28 Ağustos 2020 19:10
|Sağlık personelinin dikkati düğünü erteletti, gelin pozitif çıktı
28 Ağustos 2020 17:03
|İzmir'de karantinada olması gerekirken, Manisa'da otobüste yakalandı
28 Ağustos 2020 15:10
|Bakan Koca uyardı: Evden dışarıya adım atmayın
28 Ağustos 2020 14:59
|Fatih Sultan Mehmet'in portresi 6 Ekim'de sergilenmeye başlanacak
28 Ağustos 2020 14:49
|Cuma hutbesinde ağustos ayı zaferleri işlendi
28 Ağustos 2020 13:42
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 361. gününde sürüyor
28 Ağustos 2020 13:26
|Piyanist konuştu: 'Oynamayan korona olsun' demedim
28 Ağustos 2020 11:46
|Prof. Ateş Kara: Hastalığı geçirenler tekrar hastalanabilir
28 Ağustos 2020 11:35
|Trafik polisinin sınava yetiştirdiği öğrencinin üniversite hayali gerçekleşti
28 Ağustos 2020 11:27