Sözleşmeli öğretmen adaylarının tercih işlemlerine ilişkin açıklama
|28 Ağustos 2020 18:32
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MEB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Sözleşmeli Öğretmen Adaylarının Tercih Başvurularına İlişkin Açıklama
Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu (Haziran 2020) kapsamında, Bakanlığımız kadrolarında görev yapmak üzere 19.910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini 28 Ağustos 2020 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden yapacaklardır. Tercihlerin 31/08/2020 tarihi gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanmış olması gerekmektedir.
Atama işlemleri 1 Eylül 2020 tarihinde sonuçlandırılacak ve tercih başvurusunda bulunan adaylar atama sonuçlarını kişisel kullanıcı adı ve şifreleri ile yine e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecektir.
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