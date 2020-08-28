1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu hafta borsa ve dolar kaybettirdi, altın ve avro kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,84, dolar/TL yüzde 0,07, değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 1,16 avro/TL yüzde 0,94 değer kazandı.
 28 Ağustos 2020 18:46
Yazdır
Bu hafta borsa ve dolar kaybettirdi, altın ve avro kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,84, dolar/TL yüzde 0,07, değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 1,16, avro/TL yüzde 0,94 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.083,14, en yüksek 1.118,24 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,84 azalarak 1.100,55 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,16 kazanımla 461,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 artışla 3.061,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 740,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,07 değer kaybederek 7,3400 liraya gerilerken, avro yüzde 0,94 artışla 8,7170 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,63 ile hisse senedi fonları ve fon sepeti fonları oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa günü düşüşle tamamladı
28 Ağustos 2020 18:33		 Dolar haftayı düşüşle kapattı
28 Ağustos 2020 17:24
Gram altın haftayı 462 TL'ye yükselerek kapattı
28 Ağustos 2020 17:12		 Altında yeni rekor yolda
28 Ağustos 2020 07:15
Borsa günü yükselişle tamamladı
27 Ağustos 2020 18:19		 Dolar 7,35 TL'ye geriledi
27 Ağustos 2020 17:40
'Türkiye asıl sürprizi altın madenciliğinde yapabilir'
27 Ağustos 2020 17:25		 Gram altın 457,70 TL'ye yükseldi
27 Ağustos 2020 16:59
Merkez Bankası rezervleri yükseldi
27 Ağustos 2020 15:19		 Altında yeni rekor bekleniyor, 600 TL'yi görebilir
27 Ağustos 2020 13:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:10 - Eski müdür koronadan hayatını kaybetti19:07 - Bakan Soylu: Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik19:05 - 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş18:56 - Aynı evde kalan 5 kişi kavga etti: 1 ölü, 1 yaralı18:54 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı18:46 - Bu hafta borsa ve dolar kaybettirdi, altın ve avro kazandırdı
18:35 - Bakan Kurum: Giresun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı18:33 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:32 - Sözleşmeli öğretmen adaylarının tercih işlemlerine ilişkin açıklama18:29 - Kaymakamlıktan 'patlama sesi' açıklaması: Bulguya rastlayamadık18:20 - 'Gül ve Düşün' kitabının yazarı tutuklandı18:17 - AFAD İl Müdürü beyin kanamasından hayatını kaybetti
18:12 - Galata Kulesi'ndeki restorasyona soruşturma18:09 - Ayasofya Camii'ne girişlerde kıyafet düzenlemesi18:03 - Engelli öğretmen sıcak çay fırlatan okul müdüründen şikayetçi oldu17:59 - Devlet Bahçeli Köprüsü için 700 milyon TL'lik kaynak17:48 - Dışişleri Bakanlığından AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi
17:37 - HDP Muş İl Eş Başkanında olduğu 28 kişiye terörden gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB, Uzaktan eğitim çalışma planını illere gönderdi. Öğretmenler dönüşümlü olarak okula gidecek
Altında yeni rekor yolda
MEB'den yalanlama, yüz yüze eğitim takvimi netleşmedi
Sağlıkçılar, toplu taşıma ve tesislerden ücretsiz yararlanacak
Benzine 15 kuruş indirim yapıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından esnek çalışma genelgesi
MEB, belirsizlikleri ne zaman ortadan kaldıracak?
Büyük FETÖ operasyonu: 59 gözaltı kararı
Tıp fakültesi kazanan üçüzleri Vali ödüllendirdi
Bakan Koca uyardı: Evden dışarıya adım atmayın
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son düzlük 1
çikolata 1
bosna kasabı 1
angela merkel'in yunanistan'ı desteklemesi 1
gel dese ask dizi 1
sinir eden reklamlar 1
aşure günü 1
sürü bağışıklığı 1
moussa sow 1
loic remy'nin çaykur rizespor'a transfer olması 1
SON İLANLAR
Van Edremit SYDV Personel Alım İlanı
Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdür Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 78 işçi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 70 sağlık personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam