Eski müdür koronadan hayatını kaybetti

UZUN SÜRE SONRA HAYATINI KAYBEDEN SAYISI İLK DEFA BU KADAR YÜKSELDİ Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu. Son 24 saatte 1017 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809 oldu.