80'lik çift Covid-19'u yendi
Sivas'ta 80'lik çift yakalandıkları Covid-19'u yenmeyi başarıp, tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi
|28 Ağustos 2020 19:25
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Sivas'ın Hafik İlçesi Pusat köyünde yaşayan 83 yaşındaki Ali İhsan Corut ve yaşındaki eşi Kamer Corut geçtiğimiz hasta Covid-19 tanısı ile tedavi altına alındı. Sivas Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde(ÇAGEM) bir hafta tedavi gören 80'lik çift, sağlıklarına kavuşarak bugün taburcu edildi. Çift hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına dua etti.
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