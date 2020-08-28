Türkiye'nin ilk deprem izolatörlü konutlarının temeli atıldı
|28 Ağustos 2020 19:34
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ŞEHİR hastaneleri, veri merkezleri ve köprüler gibi yüksek önem arz eden yapılarda kullanılan deprem izolatörlerinin ilk kez bir konutta kullandığı Mavera Comfort projesinin temeli atıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Ülkemize böyle güzel bir proje kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz. Türkiye'nin ilk deprem izolatörlü binaların temel atmasını birazdan gerçekleştireceğiz. Daha önce hastane binalarında kullanan deprem izolatörü, ilk defa konut projesinde kullanılacak" dedi.
Başakşehir Belediyesi, Makro İnşaat ve Akyapı ortaklığında yaklaşık 65 bin metrekarelik alana Başakşehir'de kurulan deprem izolatörlü Mavera Comfort projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu temel atma töreninde yer aldı.
PROJE CİDDİ TALEP GÖRDÜ
Projede 'Kesintisiz konfor' ifadesiyle yola çıktıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, "Bugün çok mutluyuz. Ülkemize böyle güzel bir proje kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz. Türkiye'nin ilk deprem izolatörlü binaların temel atmasını birazdan gerçekleştireceğiz. Daha önce hastane binalarında kullanan deprem izolatörü, ilk defa konut projesinde kullanılacak. Daha önce lansmanını yaptığımız bu proje vatandaşlarımızdan ciddi bir talep gördü. Yaklaşık 705 daireden oluşan ve ticari ünitelerden oluşan bu projenin böyle ilgi görmesi bizleri çok mutlu etti. 36 ay olarak hesapladığımız ve hedeflediğimiz inşaat sürelerini 24 aya düşürmek için mücadele vereceğiz. Amacımız 24 ay içerisinde bu projeyi teslim edip vatandaşımızın keyifli ve konforlu yaşamına sunmak. Bu projede bizlere destek veren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım örnek olur. İnşallah yenilerini de belki biz belki başka kurumlar gerçekleştirir. Buradan vatandaşımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Başakşehir'de bugün temeli atılan projede 2+1'den 4,5+1'e kadar farklı büyüklük ve planlarda 705 dairelerin yer alacağı bildirildi.
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