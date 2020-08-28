Kariye Camii ibadete açılmaya hazırlanıyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kariye Camii'nin ibadete açılması için yapılan çalışmaları inceledi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından inceleme anlarına ilişkin fotoğrafları paylaştı
|28 Ağustos 2020 19:52
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kariye Camii'nin ibadete açılması için yapılan çalışmaları inceledi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından inceleme anlarına ilişkin fotoğrafları paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kariye Camii'nin ibadete açılması için yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından inceleme anlarına ilişkin fotoğrafları paylaştı. Vali Yerlikaya fotoğrafların üzerine şu notu düştü:
"Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan, Vakıflar Genel Müdürümüz Burhan Ersoy ve Fatih Belediye Başkanımız M.Ergün Turan ile birlikte Kariye Camii'nin ibadete açılması için yapılan çalışmaları yerinde inceledik."
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