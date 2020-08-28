Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi, sokakta sigara içilmesini ve gece hayatını yasakladı
|28 Ağustos 2020 20:03
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Avrupa'da korona virüs salgının yeniden etkisini arttırması ile birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. İspanya'da birçok bölge hükümeti gibi başkent Madrid yönetimi de vaka sayılarında yaşanan artışın ardından gece hayatının sonlandırılması ve restoranların terasları dahil sosyal mesafenin korunamadığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması yönünde karar almıştı. Ancak bu karar yerel mahkeme tarafında merkezi hükümetin OHAL kararı olmadan, insanların temel haklarını sınırlayamayacağı iddia edilerek geçersiz kılınmıştı. Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJM) tarafından alınan karar ile, sokakta sigara içilmesinin ve gece hayatının yasaklanması dahil olmak üzere bölge hükümeti tarafından 18 Ağustos'ta alınan sağlık önlemlerine yasal yetki sağlandı. TSJM, aldığı karar ile özerk Madrid hükümetinin çıkardığı sağlık önlemleriyle ilgili yasakların geçerli olduğunu kabul etti.
TSJM'nin aldığı kararda, "Her özerk topluluğun sağlık otoriteleri, genel önleyici eylemleri kabul edebilir. Acil veya gerekli sağlık nedenleri olduğunda veya bulaşıcı hastalıkları kontrol altına almak için uygun gördükleri sağlık önlemlerini ve sınırlamalarını kabul edebilirler" ifadeleri kullanıldı. TSJM'nin kararı ile Madrid bölgesi hükümeti tarafından açıklanan tedbir paketinde yer alan, toplu taşıma araçlarında yiyecek ve içecek tüketiminin de yasaklanması artık yasallaşmış oldu.
İspanya'nın Galiçya özerk bölgesinde ise geçtiğimiz haftalarda korona virüsün bulaşma tehlikesini arttırdığı gerekçesiyle halka açık yerlerde sigara içmek yasaklanmıştı. Sigara yasağının fiziki mesafe kuralının uygulanamadığı kafe, bar ve restoran teraslarında da geçerli olacağı aktarılmıştı.
Öte yandan Madrid'de toplam korona virüs vaka sayısı 115 bin 159'a, toplam can kaybı ise 8 bin 600'e yükseldi. İspanya'daki toplam vaka sayısı ise 451 bin 792'ye, toplam can kaybı 28 bin 996'ya yükseldi.
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