1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Niğde ve Yeşilyurt belediye başkanları koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
 28 Ağustos 2020 20:52
Yazdır
İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

NİĞDE

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan test sonucu korona virüs testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif olduğunu duyuran Belediye Başkanı Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bugün halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan COVID-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Bu süreçte dualarınızı eksik etmeyin. Tedbiri elden bırakmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek duasıyla"

MALATYA

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Malatya'nın Merkez Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Çınar, sosyal medya hesabından, "Değerli Hemşehrilerim, yapılan tetkiklerin ardından Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. 14 günlük karantina süreci ile tedavime evimde başladım. Allah'a şükür sağlık durumum iyi. Rabbim bütün hastalara Şafi ismiyle şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerine yer verdi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Beş ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
28 Ağustos 2020 20:07		 Sağlık personelinin dikkati düğünü erteletti, gelin pozitif çıktı
28 Ağustos 2020 17:03
Prof. Dr. Gerik: Koronavirüs hastalarında kısırlık tespit edildi
27 Ağustos 2020 23:16		 Ambalajlı gıdalarda koronavirüs bulaşma ihtimali var mı?
27 Ağustos 2020 23:00
İşte Kovid-19'la mücadelede 'en düşük' puanı alan iki ülke
27 Ağustos 2020 22:26		 'Kovid-19 milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi'
27 Ağustos 2020 20:38
5 ilden yeni karantina haberleri geldi
27 Ağustos 2020 20:37		 Bir gün aranın ardından vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına çıktı
27 Ağustos 2020 19:08
Kadınlar koronavirüse neden daha dayanıklı? İşte cevabı
27 Ağustos 2020 18:51		 Karantina kuralını çiğnedi, komşularının ihbarıyla yakalandı
26 Ağustos 2020 23:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:12 - ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci defa Kovid-19'a yakalandı21:04 - Eşi sağlık personeli olan öğretmenler, uzaktan çalışacak21:03 - Bir ilde daha 65 yaş ve üzerine virüs kısıtlaması20:56 - Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan 6 Yunan uçağı uzaklaştırıldı20:52 - İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı20:41 - Binmesinin yasak olduğu halk otobüsünden inmeyince polis devreye girdi
20:28 - Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü20:21 - Bakan Karaismailoğlu: Giresunlulara daha konforlu bir ulaşım sağlayacağız20:07 - Beş ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı20:03 - Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi, sokakta sigara içilmesini ve gece hayatını yasakladı19:55 - Karaman'da, HES kodu olmadan kamu binalarına girilemeyecek19:52 - Kariye Camii ibadete açılmaya hazırlanıyor
19:34 - Türkiye'nin ilk deprem izolatörlü konutlarının temeli atıldı19:25 - 80'lik çift Covid-19'u yendi19:13 - Uzun süre sonra hayatını kaybeden sayısı ilk defa bu kadar yükseldi19:10 - Eski müdür koronadan hayatını kaybetti19:07 - İstanbul Barosu, Timtik'in resmini binaya astı, emniyet indirdi
19:05 - 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB, Uzaktan eğitim çalışma planını illere gönderdi. Öğretmenler dönüşümlü olarak okula gidecek
Altında yeni rekor yolda
MEB'den yalanlama, yüz yüze eğitim takvimi netleşmedi
Uzun süre sonra hayatını kaybeden sayısı ilk defa bu kadar yükseldi
Sağlıkçılar, toplu taşıma ve tesislerden ücretsiz yararlanacak
Benzine 15 kuruş indirim yapıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından esnek çalışma genelgesi
MEB, belirsizlikleri ne zaman ortadan kaldıracak?
Bakan Koca uyardı: Evden dışarıya adım atmayın
Büyük FETÖ operasyonu: 59 gözaltı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşure günü 1
sinir eden reklamlar 1
masterchef 2
düğün salonu işletmecilerinin tepkisi 2
öğretmenlerin 18 eylül'e kadar okulda olması 1
1 ekim'den itibaren futbol maçlarının seyircili oynanması 2
istanbul sözleşmesinin ihanet olması 5
Doya doya moda 1
yozgat 1
çikolata 1
SON İLANLAR
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tarsus Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Van Edremit SYDV Personel Alım İlanı
Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdür Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 78 işçi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 70 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam