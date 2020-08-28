İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
|28 Ağustos 2020 20:52
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NİĞDE
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan test sonucu korona virüs testi pozitif çıktı.
Sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif olduğunu duyuran Belediye Başkanı Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bugün halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan COVID-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Bu süreçte dualarınızı eksik etmeyin. Tedbiri elden bırakmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek duasıyla"
MALATYA
Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Malatya'nın Merkez Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Çınar, sosyal medya hesabından, "Değerli Hemşehrilerim, yapılan tetkiklerin ardından Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. 14 günlük karantina süreci ile tedavime evimde başladım. Allah'a şükür sağlık durumum iyi. Rabbim bütün hastalara Şafi ismiyle şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerine yer verdi.
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