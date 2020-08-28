Binmesinin yasak olduğu halk otobüsünden inmeyince polis devreye girdi
|28 Ağustos 2020 20:41
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Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla 65 yaş üstü vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarına binmeleri yasaklandı. Karardan haberi olmayan 65 yaşındaki bir vatandaş Kartepe ilçesindeki evine gitmek için halk otobüsüne bindi. Otobüs sürücüsü vatandaşın yaşının 65 olduğunu öğrenince, otobüste yolculuk yapamayacağını söyledi. Durumu açıklayan otobüs sürücüsüne inanmayan vatandaş otobüsten inmemek için direndi.
Dakikalarca ısrar eden otobüs sürücüsü vatandaşı otobüsten indirme çabasında başarısız olunca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, otobüse binerek vatandaşa durumu açıklayıp otobüsten inmesini istedi. Vatandaş, durumdan haberi olmadığını söyleyerek otobüsten indi.
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