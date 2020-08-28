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Eşi sağlık personeli olan öğretmenler, uzaktan çalışacak

Milli Eğitim Bakanlığı, esnek çalışmaya dair usul ve esasları yayımladı. Yayımlanan esaslara göre "Eşi Covid-19 salgını mücadelesi kapsamında sağlık hizmetlerinde görev alan personelin uzaktan çalışma kapsamında değerlendirilmesi için gerekli tedbirler alınır."
 28 Ağustos 2020 21:04
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Eşi sağlık personeli olan öğretmenler, uzaktan çalışacak

Milli Eğitim Bakanlığı, esnek çalışma kapsamında belirlediği hususları, Usul ve Esas haline getirerek illere gönderdi. Usul ve Esasların iki önemli maddesi şu şekildedir

"(3) Covid-19 salgınına ait herhangi bir semptom taşıdığı sağlık kuruluşları tarafından tespit edilen personel, iyileştiğine ilişkin sağlık raporu almadan çalışamaz, çalıştırılamaz veya iş yerine çağrılamaz.
(5) Eşi Covid-19 salgını mücadelesi kapsamında sağlık hizmetlerinde görev alan personelin uzaktan çalışma kapsamında değerlendirilmesi için gerekli tedbirler alınır. "

İŞTE 81 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEN ESASLAR

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