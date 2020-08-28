Eşi sağlık personeli olan öğretmenler, uzaktan çalışacak
|28 Ağustos 2020 21:04
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Milli Eğitim Bakanlığı, esnek çalışma kapsamında belirlediği hususları, Usul ve Esas haline getirerek illere gönderdi. Usul ve Esasların iki önemli maddesi şu şekildedir
"(3) Covid-19 salgınına ait herhangi bir semptom taşıdığı sağlık kuruluşları
tarafından tespit edilen personel, iyileştiğine ilişkin sağlık raporu almadan
çalışamaz, çalıştırılamaz veya iş yerine çağrılamaz.
(5) Eşi Covid-19 salgını mücadelesi kapsamında sağlık hizmetlerinde görev alan personelin uzaktan çalışma kapsamında değerlendirilmesi için gerekli tedbirler alınır. "
İŞTE 81 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEN ESASLAR
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