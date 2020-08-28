ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci defa Kovid-19'a yakalandı
ABD'nin Nevada eyaletinde bir kişi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp iyileştikten sonra ikinci kez enfekte oldu.
|28 Ağustos 2020 21:12
|Yazdır
ABD'nin Nevada eyaletinde bir kişi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp iyileştikten sonra ikinci kez enfekte oldu.
ABD basınında yer alan habere göre, Hong Kong, Hollanda ve Belçika'nın ardından ABD'de de ilk kez bir kişide, ikinci defa koronavirüs tespit edildi.
Nevada'da oturan 25 yaşında bir erkek, nisanda koronavirüse yakalanıp iyileştikten 48 gün sonra tekrar enfekte oldu.
Koronavirüse ilk yakalandığı zaman hafif belirtiler gösteren hasta, ikinci kez enfekte olduğunda hastalığı daha ağır atlattı. Haberde, bu durumun dünyada bilinen ilk örnek olduğuna işaret edildi.
Nevada Üniversitesinden uzmanlar, iki kez enfekte olan kişideki ilk ve ikinci virüsün genetik açıdan birbirinden farklı oluğunu belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi, sokakta sigara içilmesini ve gece hayatını yasakladı
28 Ağustos 2020 20:03
|İsrail basını: Yunanistan'la çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
28 Ağustos 2020 17:14
|O artık 150 ülkeden daha zengin
28 Ağustos 2020 11:59
|Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti
28 Ağustos 2020 11:37
|Koronavirüs aşısı obezlerde daha etkili olabilir
28 Ağustos 2020 09:02
|Siyah öfke spor camiasına sıçradı: NBA durma noktasına geldi
28 Ağustos 2020 06:50
|Almanya'da başörtülü öğretmenin hukuk zaferi
27 Ağustos 2020 23:49
|Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması
27 Ağustos 2020 22:59
|İşte Kovid-19'la mücadelede 'en düşük' puanı alan iki ülke
27 Ağustos 2020 22:26
|İngiltere ve Fransa'da korona vakaları patladı
27 Ağustos 2020 22:04