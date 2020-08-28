DHKP-C'ye operasyon: Eylem hazırlığındaki 30 şüpheli yakalandı
|28 Ağustos 2020 21:32
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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 30 şüpheli yakalandı.
İHA muhabirinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi.
Örgütün 'açık alan' yapılanması mensubu oldukları değerlendirilen 30 şüpheli, terör polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
DHKP-C üyeliğinden kayıtları bulunan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
Operasyonların sürdüğü bildirildi.
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