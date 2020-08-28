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Canlı yayındaki itirafla aydınlanan cinayette 4 tutuklama

Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın darp edilerek yakılan evde ölümüne neden oldukları iddiasıyla anne gözaltına alınan G.A. ile Hami K.'nin olaydan bilgisi olan anne ve erkek kardeşi de tutuklanarak cezaevine gönderildi
 28 Ağustos 2020 22:15
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Canlı yayındaki itirafla aydınlanan cinayette 4 tutuklama

Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın darp edilerek yakılan evde ölümüne neden oldukları iddiasıyla anne gözaltına alınan G.A. ile Hami K.'nin olaydan bilgisi olan anne ve erkek kardeşi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Müge Anlı'nın programında, geçtiğimiz Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyası gündeme taşınmıştı. Küçük çocuğun annesi G.A., canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulundu. Anne G.A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi.

İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne G.A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili yapılan incelemede Şiar'ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K.'nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. de gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan anne G.A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K., polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Canlı yayında şok itiraf sonrası gözaltı
İhlas Haber Ajansı
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