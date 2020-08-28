MSB: Hakkari'de 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde, görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
|28 Ağustos 2020 22:46
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde, görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari/Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde 28 Ağustos 2020 tarihinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
August 28, 2020
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Evinde kalp krizi geçiren yüzbaşı hayatını kaybetti
28 Ağustos 2020 22:29
|'Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz'
28 Ağustos 2020 21:54
|Kariye Camii ibadete açılmaya hazırlanıyor
28 Ağustos 2020 19:52
|Eski müdür koronadan hayatını kaybetti
28 Ağustos 2020 19:10
|AFAD İl Müdürü beyin kanamasından hayatını kaybetti
28 Ağustos 2020 18:17
|Sağlık personelinin dikkati düğünü erteletti, gelin pozitif çıktı
28 Ağustos 2020 17:03
|İzmir'de karantinada olması gerekirken, Manisa'da otobüste yakalandı
28 Ağustos 2020 15:10
|Bakan Koca uyardı: Evden dışarıya adım atmayın
28 Ağustos 2020 14:59
|Fatih Sultan Mehmet'in portresi 6 Ekim'de sergilenmeye başlanacak
28 Ağustos 2020 14:49
|Cuma hutbesinde ağustos ayı zaferleri işlendi
28 Ağustos 2020 13:42