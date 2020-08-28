Emniyet Müdürü operasyona katıldı, vatandaşları virüse karşı uyardı
|28 Ağustos 2020 23:17
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Bakırköy'de uyuşturucu satıcıları ve aranan kişilere yönelik yapılan huzur operasyonuna İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. Aktaş katıldığı operasyon sonrası vatandaşlarla bir süre sohbet etti, gençlere sosyal mesafe ve maske kurallarını hatırlattı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, özel harekat, yunus timlerinin katılımıyla Bakırköy'de geniş çaplı huzur operasyonu yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı uygulamada polis ekipleri, şüpheli kişiler, hırsızlık şüphelisi kişiler ve şüpheli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Araçlar tek tek durdurulduktan sonra sürücü ve yolcuların üst araması ve kimlik kontrolleri yapıldı. Araçların iç kısım ve bagaj bölümleri ekipler tarafından tek tek aranırken, aramalara polis köpekleri de katılırken havadan da helikopter destekli denetim yapıldı.
Uygulamaları Cumhuriyet Meydanı'nda takip eden İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da vatandaşlarla bir süre sohbet etti, gençlere sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı. Emniyet Müdürü Aktaş, "Türkiye genelinde huzur uygulamamız var. İstanbul'da da uygulamalarımız devam ediyor. Her akşam her bölgede her ilçede 1500 ve üzeri personelle uygulama yapıyoruz. İstanbul halkımızın huzur ve güvenliği için arkadaşlarımız zaten 7/24 çalışıyordu. İlave tedbirlerimizle beraber bu uygulamalarımız her geçen gün biraz daha devam edecek. Birinci önceliğimiz İstanbul'un huzuru, uyuşturucuyla ve terörle mücadele" dedi.
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