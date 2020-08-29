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Bakan Koca 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Değerlendirme Toplantıları kapsamında Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri ve sağlık müdürleriyle görüştü.
 29 Ağustos 2020 00:00
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Bakan Koca 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Değerlendirme Toplantılarında; Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri, il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bugün bir araya geldik. Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." dedi.

DHA
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