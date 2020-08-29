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Yetki gemi komutanında: Vur emri verildi

Doğu Akdeniz'de, çatışma dahil her türlü seçenek için hazırlık yapan TSK, angajman seviyesini gemi komutanına kadar indirdi. Gemi komutanları, Oruç Reis ya da savaş gemilerine olası bir tacizde Ankara'ya sormaksızın anında karşılık verebilecek
 29 Ağustos 2020 06:10
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Yetki gemi komutanında: Vur emri verildi

Doğu Akdeniz'de gerilim, sahada fiili atışlı tatbikatlar üzerinden gövde gösterisine dönüşürken, diplomasiyi gölgeleyebilecek kaza ihtimali de her geçen gün artıyor. Yunanistan'ın Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev sahasına yönelik tatbikat hamlesinin ardından Kıbrıs güneyinde dün de devam eden tatbikatlar Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) batılı ortaklarıyla gövde gösterisine dönüştürüldü. Türkiye bu süreçte ardı ardına ilan ettiği Navtex'lerle Oruç Reis'in donanma unsurları eşliğindeki faaliyetlerinin devamına karar verdi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

Üstelik 1-2 Eylül tarihlerinde yapılacağı duyurulan atış eğitimleri de silahların gerekirse düşmana yönelik ateşlenebileceği mesajını herkese iletmiş oldu. Oruç Reis başta olmak üzere Türkiye'nin araştırma ve sondaj platformlarına yönelen tehdidin arttığı bu süreçte Doğu Akdeniz'deki angajman seviyesi de gemi komutanına kadar indirildi. Mevcut durumda, bölgede görev yapan gemilerin komutanları olası tacizlere anında karşılık verecek. Doğu Akdeniz'deki gemilerin komutanları özellikle şu günlerde Ankara'ya bildirmeksizin hareket edebilecek.

BARBAROS'LA BAŞLADI

Doğu Akdeniz ve Ege'de artan Yunan tacizlerine karşı sözkonusu angajman, Barbaros sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de Güzelyurt sahasındaki faaliyetleri sırasında bir Yunan fırkateyni tarafından taciz edilmesi üzerine değiştirilmişti. TCG Giresun ve TCG Gaziantep fırkateynleri hızla bölgeye hareket etmiş ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisine refakat etmeye başlamıştı. Olayın meydana geldiği 2018 yılından bu yana bölgedeki araştırma ve sondaj gemileri Türk donanması koruması altında faaliyet yürütüyor. Yine aynı günlerde olası tahriklere karşı Genelkurmay Başkanlığı ve Türk Deniz Kuvvetleri yeni angajman çalışmaları yaparak uygulamaya koymuştu.

Küresel güç mücadelesinin merkez bölgelerinden biri olan Doğu Akdeniz'de yaklaşık olarak toplam değeri 1,5 trilyon dolar olan 30 milyar varil petrole eşdeğer hidrokarbon yatakları üzerinden devam enden soğuk savaş yeni yılla birlikte de devam ediyor.

ANGAJMAN 2 YILLIK

2018 yılında değişen angajmanla birlikte Türkiye'nin araştırma ve sondaj gemilerine olası taciz ve tehditlere karşı Deniz Kuvvetlerine misliyle karşılık verme serbestisi getirildi. O süreçten bu yana Doğu Akdeniz'de angajman kuralları tahrik seviyesine göre tedricen devreye alınıyor, gerilimin tırmanması halinde emir yetkisi gemi komutanına devrediliyor. Oruç Reis gemisinin Türkiye sahillerinden 250 kilometre güneyde araştırma yapmak için sefere çıkmasıyla gerilimin Yunanistan ve Fransa tarafından günden güne tırmandırıldığı şu günlerde de aynı angajman devrede. Bölgedeki gemiler herhangi bir taciz ve tehdit durumunda derhal karşılık vermekle yetkilendirildi.

Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetine Deniz Kuvvetleri korumasında devam eden Oruç Reis gemisi personeli, önceki gün bahriyeli öğrencilerin ziyaretiyle moral buldu. Milli imkanlarla üretildikten sonra 2018 yılında envantere giren tank çıkarma gemisi TCG Sancaktar, Deniz Harp Okulu öğrencilerini Oruç Reis ve ona refakat eden savaş gemilerinin bulunduğu Doğu Akdeniz sularına götürdü. Buluşmaya ilişkin görüntüler paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, şu mesajı yayınladı: "TCG Sancaktar ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3. Sınıf Öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde Oruç Reis araştırma gemimize refakat eden TCG Gelibolu ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etmiştir."

Kıymet Sezer

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