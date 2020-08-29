Orman yangınında önemli gelişme: DHKP-C ve PKK bağlantılı bir kişi gözaltında

'LAURA KASIRGASI' BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura Kasırgası en az 6 kişinin hayatına mal olurken,500 bin kişinin tahliye edildiği ifade edildi. ABD'nin Louisiana eyaletini Laura Kasırgası vurdu. Meydana gelen şiddetli fırtınada en az 6 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişinin yaralandığı ifade edildi. Saatte 240 km'ye ulaşan Laura Kasırgası için yetkililer, şiddetin 4'üncü kategoriye kadar çıkabileceğini belirtti. ABD'nin ve Meksika'nın körfez kıyılarını vuran Laura Kasırgası, kıyıdan uzak Louisiana ve Teksas iç kesimlerini de etkiledi. Bazı yerlerde yaklaşık 500 bin insanın tahliye edildiği ve Lake Charles kentinde binaların ağır hasar gördüğü açıklandı. Louisina'yı terk eden Laura ayrıca 4 tane güçlü hortum üretti.