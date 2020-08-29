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Orman yangınında önemli gelişme: DHKP-C ve PKK bağlantılı bir kişi gözaltında

Dün akşam saatlerinde İstanbul Maltepe'de Başıbüyük civarında çıkan ve kısa süre içerisinde kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Polisin yangına yönelik yaptığı araştırma sonrası bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahsın 19 suçtan kaydı olduğu ve terör örgütü DHKP-C ve PKK bağlantısının bulunduğu belirtildi.
 29 Ağustos 2020 06:40
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Orman yangınında önemli gelişme: DHKP-C ve PKK bağlantılı bir kişi gözaltında


Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda 16.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangına itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın söndürme helikopteri ve uçağının da kullanıldığı müdahale çalışmaları sonucunda yangın 3 saate söndürüldü.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 kişi olay yerinde gözaltına alındı. Şüphelinin 19 suçtan kaydı olduğu ve terör örgütü DHKP-C ve PKK bağlantısının bulunduğu öğrenildi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Yeni Şafak
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