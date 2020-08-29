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AK Parti'li belediyeler mercek altında

AK Parti'de belediye ziyaretleri başlıyor. 81 şehri tek tek gezecek uzman ekip, seçim vaatlerinin ne kadarının hayata geçirildiğini belirleyip Erdoğan'a rapor sunacak.
 29 Ağustos 2020 06:50
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AK Parti'li belediyeler mercek altında

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, önümüzdeki haftadan itibaren şehir ziyaretlerine başlıyor. Ziyaretlerde, belediye başkanlarının karnesi çıkarılacak. Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından her hafta bir il ziyaret edilecek şekilde 81 şehre gidilecek. İlk durak Düzce olacak. Belediyelere öncesinde şehir plancısı, mimar, mühendis ve tecrübeli belediye başkanlarının yer aldığı bir ekip giderek incelemeler yapacak. AK Parti kurmayları "Bu ekip, bütün şehri gezecek. Şehirle ilgili gözlem yapacak. 'Ne eksik? Nereye, ne yapılması gerekiyor?' hepsine bakılacak" dedi. Daha sonra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediyeye giderek söz konusu ekibin yaptığı çalışmaları inceleyecek.

VAATLER İNCELENECEK

Ziyaretler sırasında, belediyelerle toplantılar yapılacak. Toplantılarda 31 Mart mahalli seçimlerinden sonra belediyelerin çalışmaları gözden geçirilecek. Belediye başkanlarının seçim vaatlerinin ne kadarını hayata geçirildiği incelenecek ve yeni projelerindeki son durum masaya yatırılacak. Toplantılarda belediyelerin farkını ortaya koyacak mega projelerle ilgili değerlendirmeler de yapılacak. Ayrıca belediyelerin yaşadığı bürokratik sorunlar ile acil ihtiyaçlar da toplantıların ana gündem maddelerinden olacak. Bunun yanı sıra, vatandaşların belediyelerden en çok hangi konuda şikayet ettiği ve hangi hizmetlerden dolayı memnun olduğu değerlendirilecek. Toplantılarda vatandaşların talepleri de incelenecek.

YOL HARİTALARI ÇIKARILACAK

Bu toplantılarla, belediyelerin performansı ve çalışma kapasiteleri tespit edilecek. Ne konuda eksiklikleri var ve hangi yolu izlemeleri gerektiğine dair, belediyelere yönelik bir yol haritası çıkarılacak. Ayrıca, ziyaretler sırasında, belediyelerin koronavirüs salgını sürecinde gösterdiği hizmet ve performansı da değerlendirmeye tabii tutulacak. Yapılan ziyaretlerin ardından, Yerel Yönetimler Başkanlığı bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.

Ebru Karatosun

Türkiye
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