Çanakkale Köprüsü'ne kedi yolu
|29 Ağustos 2020 07:25
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Türkiye'nin dev projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli bir aşamaya geçiliyor. Gelecek hafta köprünün geçici çalışma halatının montajı yapılacak. Bu çalışma için 3-4 Eylül'de Boğaz belirli bir süre gemi trafiğine kapatılacak. Kapatma işlemi 07.00 ila 19.00 saatlerinde çift yönlü olarak uygulanacak. Geçici çalışma halatı ve platformu 'kedi yolu' olarak da biliniyor.
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Malkara ile Çanakkale arasında 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor. Proje, 324 kilometrelik Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bir parçası. Halihazırda Çanakkale Köprüsü'nün de içinde bulunduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu projesinde yüzde 62'nin üzerinde gerçekleşme sağlandı. Proje tamamlandığında yıllık zaman ve akaryakıttan 567 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniyor. Proje kapsamında; köprünün yanı sıra, iki yaklaşım viyadüğü, dört betonarme viyadük, 57 köprü, 31 alt geçit, 217 çeşitli ebatlarda hidrolik ve hizmet amaçlı menfez, 12 kavşak, dört otoyol hizmet tesisi, iki bakım işletme merkezi, yedi ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.
İLKLER ARASINA GİRECEK
Köprü'nün 2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklığı bulunuyor. Tamamlandığında bu uzunluk ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanını alacak.
ALTI DAKİKADA GEÇİLEBİLECEK
Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Lapseki-Gelibolu arasındaki boğaz kesimini feribotla geçmek; özellikle yaz aylarındaki yoğun trafik nedeniyle uzun kuyruklar ve bekleme süreleri dikkate alındığında 1,5-5 saat arasında değişiyor. Bu mesafeyi 1915 Çanakkale Köprüsü ile geçmek altı dakikada mümkün olacak. Alternatif bir güzergahın geliştirilmesiyle İstanbul'un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükünün hafifletilmesi de planlanıyor. Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin yatırım bedelinin finansman maliyeti dahil 3 milyar avronun üzerinde olduğu açıklanmıştı. Köprünün 18 Mart 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor
Osman Çobanoğlu
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