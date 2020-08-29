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Toplu ulaşımda öğrenci uyarısı

Prof. Dr. Ilıcalı, okulların açılmasıyla toplu ulaşımdaki talep artışının salgın tablosunu olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu
 29 Ağustos 2020 08:15
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Toplu ulaşımda öğrenci uyarısı

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Kovid-19 salgının en yoğun yaşandığı Nisan, Mayıs aylarında İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarındaki doluluk oranı yüzde 10'lar seviyesine kadar gerilerken, okulların açılmasına sayılı günler kala bu tablonun tersine dönmeye başladığı uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Ulaşım Bilim Kurulu'nun başında bulunan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Milliyet aracılığı ile önemli uyarılarda bulundu: "Kovid-19 öncesi toplu ulaşımda günlük yolcu rakamı 7.5 milyondu.

Geçtiğimiz gün toplu taşımayı bir günde kullananların sayısı 4.1 milyon olarak tespit edildi. Şayet üniversiteler açılır ve 3 milyon üniversiteli ulaşım araçlarını kullanmaya başlarsa, Kovid-19 öncesinden farklı bir manzara olmayacak. Metrobüslerde taşınan yolcu sayısı son birkaç gündür 600 bini geçmiş durumda. Nisan, mayıs ayında bomboş gidip gelen metrobüsler yüzde 60 dolulukla seferler düzenliyor."
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