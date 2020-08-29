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30 DHKP-C'li yakalandı

İstanbul'da, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP-C adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
 29 Ağustos 2020 08:31
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30 DHKP-C'li yakalandı

Söz konusu soruşturma kapsamında, çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda ve izinsiz gösterilere yapılan müdahalelerde 30 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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