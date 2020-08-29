Yunanistan ile 4'üncü büyük kriz
|29 Ağustos 2020 08:33
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Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Türkiye-Yunanistan arasında uzun yıllardır özellikle Ege'de ve son dönemde de Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliklerde Türkiye'nin diplomatik çabaları karşılıksız kaldı. Bugüne kadar üç büyük krizi atlatan iki ülke dördüncü kriz ile karşı karşıya. Uzmanlar krizin ana unsurunun Yunanistan'dan kaynaklandığını vurgularken, "Türkiye hep reaksiyon veren taraf oldu" yorumunu yaptılar.
Türkiye ile Yunanistan arasında son dönem yaşanan gerilim, gözleri geçmişte yaşanan krizlere çevirdi. Atatürk ve Venizelos döneminin ardından iki ülke arasında on yıllardır devam eden gerginliklerin arkasında Yunanistan'ın, Türkiye'yi Anadolu'ya sıkıştırma hedefi yatıyor. Türkiye buna hiçbir zaman izin vermezken, gerginlikleri de hep diyalog ve diplomasi ile çözmekten yana oldu.
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