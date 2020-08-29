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Fıstık tartışması tarlada başladı

Çerezlik yer fıstığında hasat yavaş yavaş başlarken fiyat tartışmaları da beraberinde geldi. Üreticiler, kuruyemişçi ve tüccarların ürün almadığını belirtiyor. Fiyat iki haftadır düşüşte. Kuruyemişçiler ise geçen yıl Türkiye'de yer fıstığı ihtiyacında kalan açığı 'fırsat bilen' stokçular nedeniyle fiyatın arttığını, tüketici bandında yüzde 30 düşüş olacağını belirtiyor
 29 Ağustos 2020 08:45
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Fıstık tartışması tarlada başladı

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre:
Türkiye geçen yıl, market raflarında yüksek seyreden yer fıstığı fiyatlarını konuşmuştu. Üretici fiyat endeksinde de fiyatı en çok artan ürün olarak yer fıstığı öne çıkmıştı. Bu artışı 2020'de de devam etti. Yer fıstığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi temmuz listesinde de fiyatı en çok artan dördüncü ürün oldu. Geçen yıl üretici için fiyatların iyi seyrettiğini belirten üretici birlikleri, tarlada 20 liraya kadar fiyatlar oluştuğunu dile getirdi. Geçen haftaya kadar üreticiden 17 liraya alınan fıstık, bu hafta ise 10 liraya düştü. Üreticiler, tüccar ve kuruyemişçinin ürün almadığını, üreticinin fiyatı düşürmek durumunda kaldığını belirtirken, maliyet artışına dikkat çekiyor.

Kuruyemişçiler ise geçen yıl yer fıstığında ufak bir açık olmasına karşılık ithalat tercihinin kullanılamadığını, stokçunun bu durumu 'fırsat' bildiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle geçen sezon yer fıstığı fiyatının dünya ortalaması üzerine çıktığını anlatan kuruyemişçiler, üretici bandında 8-10 lira arasındaki fiyatın yeterli olacağını, bu sayede tüketici fiyatlarının yüzde 30 düşeceğini vurguluyor.

Markette 50 lira

Türkiye'de 175 bin tona yakın yer fıstığı üretimi var. 2020'de artan ekim alanıyla birlikte üretimin 200 bin tona yaklaşması öngörülüyor. Üretimde Adana bölgesi öne çıksa da marka bilinirliği ve pazarlamasında Osmaniye'nin ağırlığı bulunuyor.

Tüketici fiyatları 2019 boyunca perakendede kabuklu fıstıkta 25 liranın üzerinde, tuzlu fıstıkta 35 liranın üzerindeydi. Yeni hasat öncesi mevcut durumda kabuklu fıstık kilo fiyatı markette 20-30 lira, tuzlu fıstık 30-45 lira, işlenmiş kabuksuz fıstık ise 40-50 lira bandında bulunuyor.
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