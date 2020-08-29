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Cezaevinden firar edip eşini sokak ortasında öldürdü

Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Veysi Yoldaş, eşi Remziye Yoldaş'ın annesinin yaşadığı evde kaldığını tespit edince yanında getirdiği pompalı tüfekle adresin bulunduğu mahalleye gitti. Burada Remziye Yoldaş ile karşılaşan firari koca çıkan tartışma sonrası beraberinde getirdiği tüfekle eşine 4 el ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
 29 Ağustos 2020 08:52
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Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kız çocuğu annesi Remziye Yoldaş, 9 yıldır hırsızlık suçundan kapalı cezaevinde kaldıktan sonra, sevk edildiği Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bir süre önce firar eden eşi Veysi Yoldaş tarafından takibe alındı.

Cezaevinden firar eden Veysi Yoldaş eşini sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü.

4 EL ATEŞ ETTİ

Eşi Remziye Yoldaş'ın annesinin yaşadığı Aziziye Mahallesi'ndeki 588'nci sokaktaki evde kaldığını tespit eden Veysi Yoldaş, pompalı tüfekle alarak evin yakınlarında beklemeye başladı. Akşam saatlerinde bekleyişini sürdüren Veysi Yoldaş, süre sonra eşi Remziye ile karşılaştı. Aralarında yaşanan tartışmanın ardından Veysi Yoldaş, beraberinde getirdiği pompalı tüfekle eşine 4 el ateş etti.

Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Remziye Yoldaş'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Remziye, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
DHA
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