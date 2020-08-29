1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 7 yıldızlı malikanesi

FETÖ elebaşısının darbe girişimi başarılı olsaydı geleceği Ankara'daki sarayını ilk kez görüntülendi. 7 yıldızlı devasa malikane şatafatıyla dikkat çekiyor. 11 yatak odasının olduğu sarayda 30 kişilik sinema salonu bile var. İhanet yuvasını Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör kaleme aldı...
 29 Ağustos 2020 09:01
Yazdır
FETÖ'nün 7 yıldızlı malikanesi


Fetullah Gülen için "Bir tebessümüne tüm malımı bağışlarım" diyen firari Akın İpek'in örgüt elebaşısı için yaptırdığı dev saray görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Melek İpek'i tahliye ettirdiği saray, 17-25 Aralık'taki darbe girişimi başarılı olup hükümet devrilseydi, ABD'de yaşayan Fetullah Gülen'in Türkiye'de ikamet edeceği yer olacaktı. ABD'deki Beyaz Saray'ı andıran devasa malikanede yok yok.

61.5 MİLYON TL'YE MAL OLDU

Ankara İncek'te bulunan, Mogan ve Eymir gölleri sırtlarında yer alan, Çankaya'ya 15 dakika mesafedeki dev saray için inşaat ruhsatı 2013'te Gölbaşı Belediye İmar Müdürlüğü'nden alındı. 2015'te tamamlanan saray o dönemde toplam 61.5 milyon TL'ye (4.7 milyon TL arazi, 45 milyon TL inşaat, 11.8 milyon TL antika ve eşyalar) mal oldu.


3 PARSEL 18 BİN METREKARE

Dev sarayın inşa edildiği arazi, 3 parselden oluşuyor. Birinci parselde ana bina bulunuyor. 14.182 metrekare açık, 7.379 metrekare kapalı alanda, ikiz iki 4 katlı villadan oluşan ana binanın yanı sıra konukevi, sohbet odası, müştemilat, üç ayrı, havuz, fırın (kuyu, taş, pide) da yer alıyor. Bir diğer parselde ise 1.634 metrekarelik kapalı alanda Akın İpek'in kardeşine tahsis edilen ayrı bir villa daha var.

MÜŞTEMİLATI DAHİ SARAY GİBİ.

Müştemilat olarak düşünülerek yapılan bina bile saray gibi. 2.100 metrekare açık, 631 metrekare kapalı alandan oluşan müştemilatta her biri 100'er metrekarelik, 3 oda bir salondan oluşan tek katlı 6 ayrı ev bulunuyor. İhtişamlı görünümüyle çiftlikten çok devlet büyüğü ya da diplomatik amaçla inşa edilen bir yer olduğu anlaşılan sarayın her tarafından şatafat ve lüks akıyor.

Burası FETÖ elebaşısının kalacağı sarayın giriş katı... Üç büyük koltuk takımının olduğu ana girişte şömineden, antika eşyalara, ipek halılara kadar her şey şatafat içinde...

HAİNLERİN SÖZDE KABİNE MASASI!

YÜRÜYÜŞ yollarının, hamakların, çardakların yer aldığı bahçede bir bina da konukevi olarak inşa edilmiş! 842 metrekarelik konukevinde, 1 dinlenme odası, salon ve yemek odaları ile mutfak bulunuyor. Dubleks binanın girişinde 30 kişilik antika dev bir masa göze çarpıyor. Burasının FETÖ'nün darbe girişimleri başarılı olsaydı, Bakanlar Kurulu'nu toplayacağı yer olarak dizayn edildiği belirtiliyor.

'15 TEMMUZ MÜZESİ OLABİLİR'

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bu devasa yapının bir devlet başkanının yaşayabileceği saray olarak düşünüldüğünü belirterek, "Burası bir ailenin yaşayacağı yer değil. Örgüt elebaşı için yapıldığı tüm detaylardan anlaşılıyor" dedi. Gülal, Beyaz Saray'ı andıran şatafatlı, lüks malikaneyi ne yapacaklarına ilişkin sorulara da yanıt verdi: "Henüz Cumhurbaşkanımız ile konuşmadık. Ama burayı satmamak gerekir. Zira, paradan daha ziyade sembolik bir anlamı var. Buranın kapısına mutlaka Cumhurbaşkanlığı logosunu koymamız gerekir. Benim önerim, 15 Temmuz Müzesi haline getirilebilir ya da Dışişleri Bakanlığı ile konuşulup, yabancı misafirler için rezidans olarak da kullanılabilir."

30 KİŞİLİK SİNEMA SALONU YAPMIŞ!

SARAYDA yok yok. Ana binanın zemin katında masaj odasından, bateri ve piyanonun olduğu müzik odasına, 30 kişilik sinema salonundan koca bir hamam ve saunaya hatta fitness salonuna kadar birçok bölüm yer alıyor.

11 TANE YATAK ODASI

ANA bina olarak dizayn edilen 4 katlı bölümde, 5'i süit, 6'sı 130 metrekarelik olmak üzere toplam 11 yatak odası var. 200 metrekareden daha büyük olan süit yatak odalarında giyinme odaları, dinlenme odası olarak dizayn edilen salonlar, altın suyuna batırılmış musluklarla dizayn edilmiş banyo ve tuvaletler dikkat çekiyor. Şöminelerin olduğu 5 adet salonun yer aldığı ana binada 2 de mutfak göze çarpıyor. Tamamı ithal malzemelerle donatılan mutfaklarda soğuk odalar, yemek asansörleri dahi düşünülmüş!

SOHBET ODASI PENSİLVANYA'YLA BİREBİR.

BAHÇEDE süs havuzu ve olimpik havuz (141 metrekarelik) dikkat çekiyor. 435.7 metrekarelik sohbet odası dahi yapılmış. Her ne kadar FETÖ firarisi Akın İpek ve annesi Melek İpek bölümün mescit olarak dizayn edildiğini iddia etse de bu alanın örgüt elebaşısı için sohbet odası olarak dizayn edildiği tasarımından anlaşılıyor. Oda, tıpkı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki evini andırıyor.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
30 DHKP-C'li yakalandı
29 Ağustos 2020 08:31		 DHKP-C'ye operasyon: Eylem hazırlığındaki 30 şüpheli yakalandı
28 Ağustos 2020 21:32
İstanbul Barosu, Timtik'in resmini binaya astı, emniyet indirdi
28 Ağustos 2020 19:07		 HDP Muş İl Eş Başkanında olduğu 28 kişiye terörden gözaltı
28 Ağustos 2020 17:37
FETÖ şüphelisi hücre evinde yakalandı
28 Ağustos 2020 16:29		 Adana'da FETÖ sanığına hapis cezası
28 Ağustos 2020 15:38
FETÖ'nün 'emniyet mahrem kadın yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı
28 Ağustos 2020 12:29		 Maskeli 3 kişi bankaların para toplama merkezini soymaya çalıştı
28 Ağustos 2020 11:58
FETÖ sözde il imamı Silivri'de yakalandı
28 Ağustos 2020 11:55		 Bakan Akar, FETÖ'den ihraç edilen personel sayısını açıkladı
28 Ağustos 2020 11:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:02 - '4,5 milyon kamu personeli gibi öğretmenler de işinin başında olacak'11:01 - Yargıtay'dan patrondan habersiz evlenenlere kötü haber10:58 - 21 Eylül'de yüz yüze eğitim belirli sınıflarda başlayacak10:49 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 917 bini geçti10:46 - Van YYÜ'de kontenjanların yüzde 98'i doldu10:43 - Soylu: Bize 30 Ağustos dersi verenler, Timtik'e sesiz kaldı
10:40 - Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü10:29 - 'Grip ve zatürre aşıları Kovid-19'dan korumaz' uyarısı10:27 - Bahçeli, köprüye başka bir ismin verilmesini istedi10:25 - Kartal'da evindeki kadını öldüren bir kişi hayatına son verdi10:23 - Bakan Soylu'dan CHP Gençlik Kolları üyesine 'DHKP-C' tepkisi10:22 - Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı
10:19 - YKS'de ilk 100'de yer alan 69 öğrenci Boğaziçi Üniversitesine yerleşti10:08 - Milli Eğitim Bakanı Uzaktan Eğitim ile ilgili detayları açıkladı09:59 - 70 yaşındaki yankesici kadın tutuklandı09:42 - Kayınpederi tarafından silahla vurulan damat yaralandı09:23 - Doğu Akdeniz için yeni bir NAVTEX ilan edildi
09:20 - 63 bin 591 personel ile 6 bin 923 noktada 'huzur' uygulaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
21 Eylül'de yüz yüze eğitim belirli sınıflarda başlayacak
Fransız fırkateyni kaçtı
Yetki gemi komutanında: Vur emri verildi
FETÖ'nün 7 yıldızlı malikanesi
Bakan Koca 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
Milli Eğitim Bakanı Uzaktan Eğitim ile ilgili detayları açıkladı
AK Parti'li belediyeler mercek altında
Çanakkale Köprüsü'ne kedi yolu
Bahçeli, köprüye başka bir ismin verilmesini istedi
'Temassız kartları' kullanırken dikkat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istanbul sözleşmesinin ihanet olması 5
Doya doya moda 1
biohackers 2
aşure günü 1
ben valiyim diyerek 1 milyon dolar dolandıran çete 3
moussa sow 1
angela merkel'in yunanistan'ı desteklemesi 2
ümit özat 1
musa dinç 1
maskeyi çeneye takmak 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 4 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam