KOSGEB'den esnek çalışma genelgesi

KOSGEB esnek çalışma genelgesini yayımladı. Esnek çalışma uygulamasından taşradaki müdürler yararlanamayacak. Ayrıca esnek çalışma uygulaması, birim personelinin %40'ını geçemeyecek. İşte KOSGEB Genelgesi

T.C.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı



Sayı: 87000660-010.05 -E.7750

Konu: Esnek Çalışma Tebliği

28.08.2020

DAĞITIM YERLERİNE

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla 26 Ağustos 2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete'de COVID-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirlere ilişkin olarak 2020/11 No'lu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 27.08.2020 tarih ve 37289034-010.05.E. 1846408 sayılı yazısı ile Başkanlığımıza tebliğ edilmiştir.

Söz konusu Genelge ve tebliğde bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin zafiyete uğratılmaması ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla; Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği, buna dair usul ve esasların bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları ile taşra teşkilatı için bakan tarafından belirleneceği, bu kapsamda dönüşümlü çalışanların fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacakları, bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanların bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanların hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacakları, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı kaldığı, idari izinlilerin ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanların amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacakları ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağırıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda oldukları ifade edilmiştir. Bu itibarla, 2020/11 No'lu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin yürürlükte bulunduğu süre içerisinde konuya ilişkin olarak;

1) 2020/04 no.lu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında 29.05.2020 tarih ve 87000660-010.07.01-E.4724 sayılı yazıda yer alan usul ve esaslar dahilinde idari izinli personelin idari izinleri devam edecektir.

2) Başkanlığımız taşra ve merkez teşkilatında görev yapan personele (1 inci maddede sayılanlar hariç) dönüşümlü çalışmak suretiyle esnek çalışma yöntemi uygulanacaktır.

3) Başkan Yardımcıları ve Birim Amirleri (Kurul Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri, İç Denetim Birim Başkanı, Daire Başkanı, Taşrada Müdürler) hariç olmak üzere, dönüşümlü çalışmak suretiyle esnek çalışma yöntemi uygulanacak personeli birim amirleri haftalık olarak planlayacak ve haftanın son mesai gününde birim personeline duyurusunu yapacaklar, aynı zamanda İnsan kaynakları Dairesi Başkanlığına bilgi vereceklerdir.

Buna göre; sunulan hizmetlerde herhangi bir aksamaya sebebiyet vermemek şartıyla dönüşümlü çalışmak suretiyle esnek çalışma yöntemi uygulanacak personel, birim personel sayısının % 40'ını geçmemek üzere uzaktan çalışabileceklerdir (örneğin: birim amirleri, 1 inci madde ile kanuni izinli sayılanlar hariç; 10 adet personel bulunan birimde evden uzaktan çalışacak personel sayısı 4 adedi geçmeyecek, işin ve personel durumuna göre daha az sayıda olabilecektir).

4) Kanuni izinde olan personel (yıllık, mazeret, ücretsiz izin, hastalık izni v.b.) izinlerin bitiminde dönüşümlü çalışmaya dahil edilecektir.

5) İdari izinliler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlardan hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek, bu süre içerisinde evlerinde bulunan personel işlerini ve amirlerince verilen görevleri uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirecek, uzaktan çalışma döneminde zorunlu olmadıkça (zorunlu ayrılışlarda kanuni izin alınacak) evlerinden ve görev mahallinden dışarı çıkmayacaktır.

6) Bu süre zarfında görev yerinde çalışanlar tarafından (idari izinliler ve uzaktan çalışanlar hariç) Personel Takip Sisteminin kullanılmasına devam edilecektir.

7) Esnek çalışma düzenine 31.08.2020 tarihinde mesai saati ile başlanılacaktır.

Personelin her hal ve şartta temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet etmeleri ile işyerinde alınan diğer tedbirlere uyulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Cevahir UZKURT Başkan