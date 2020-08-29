Belediye hoparlöründen talihliyi bulmak için anons yaptılar
|29 Ağustos 2020 09:08
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Süper Loto'nun isabet ettiği biletin oynandığı Muratlı'daki bayi sahibi Selçuk Yurga büfesinin camına, "Büyük ikramiye bayimizden çıkmıştır" yazısı astı. Yurga ayrıca biletin kaybolmaması için de belediye hoparlöründen "Dün akşam oynanan büyük ikramiye, bayimizden oynan bilete çıkmıştır. Lütfen biletlerinizi bayiden kontrol etmeden atmayınız" anonsu yaptı.
OYUN ÇEŞİTLERİ ARTTI
Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin ilçeye yatırım yapmasını beklediklerini belirten Yurga, Sisal Şans ile verilen ikramiyelerin arttığını vurgulayarak şunları söyledi: "Yeni firmamız Sisal Şans Girişim'le beraber ikramiye miktarlarımız da arttı, oyun çeşitlerimiz arttı. İnşallah hayırlısı olur. Çok büyük ikramiye 32 milyon. Zaten rakama diyecek bir şey yok. Kazanan inşallah hayırlı işlerde kullanır. İnşallah Muratlımıza faydalı işler sağlar, başka da bir beklentimizi yok. Eğitim alanında, çeşitli sosyal faaliyetlerde destek olabilir. Sonuç itibarıyla insanlara katkıları olabilir." İlçede vatandaşlar arasında yeni milyonerin kim olduğu merak edilirken, şans oyunlarına da ilginin arttığı görüldü.
GÖZLER KUPONLARDA
Muratlı'da büyük ikramiye heyecanı yaşandı. Vatandaşlar oynadıkları kuponları tek tek kontrol ettı. Tevfik Kızıl "Öncelikle mutluyuz. Muratlımız için hayırlısı olsun. Çıkan talihliyi tebrik ediyorum. Mutluyuz, heyecanlıyız. 'Acaba kime çıktı' diye merak içindeyiz. Çıkan kişi inşallah Muratlı için hayırlı işlerde bulunur, bunlara vesile olur. Güzel yatırımlar yapar, beklentimiz bu yönde" diye konuştu. Şans oyunu oynamaya gelen Mustafa Türk ise "Şanslının parası hayırlı, uğurlu olsun" diyerek "Kısmet onunmuş. Güle güle harcasın" dedi.
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