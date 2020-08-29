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Gaziantep Üniversitesi güz döneminde tüm programları uzaktan eğitimle yapacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, 2020-2021 eğitim öğretim güz döneminde tüm programların uzaktan eğitilme yapılacağını açıkladı
 29 Ağustos 2020 09:16
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Gaziantep Üniversitesi güz döneminde tüm programları uzaktan eğitimle yapacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, 2020-2021 eğitim öğretim güz döneminde tüm programların uzaktan eğitilme yapılacağını açıkladı

Memurlar.Net
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