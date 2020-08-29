'Temassız kartları' kullanırken dikkat

Hürriyet'ten Adil Demirçubuk'un haberine göre: Geçen çarşamba günü Tekirdağ'da yazlık sitemizin kafeteryasında bir şeyler yedik-içtik. Hesabı ödemek için kasaya gittim. Cüzdanımı açtım, koronavirüs pandemisi nedeniyle daha çok kullanmaya başladığım 'temassız' özellikle kredi kartımı kafeteryanın sahibi olan arkadaşıma uzattım.

'KULLANMA' DEDİ

Kartı eline aldı, "Temassız mı bu?" diye sordu. Ben de, "Evet" dedim.

Kartı post makinesine gösterdi, hesabı kesti ve ardından beni çok şaşırtan şu sözleri söyledi:

- "Bir daha kullanma kardeşim bu kartı?"

- "Neden?"

- "Güvensiz de ondan. Bak seninle bir deneme yapalım. Sen kartını cüzdanına yerleştir, pantolonunun arka cebine koy. Ondan sonra seninle karşılıklı yürüyelim, gör bakalım neler oluyor!"

YÜRÜRKEN PARA ÇEKTİ

"Tamam" dedim, kredi kartını istediği gibi cebime koydum ve karşılıklı yürümeye başladık. Kendisi de bu arada Pos makinesini eline aldı. Yanımdan geçtikten sonra Pos makinesini bana gösterdi, "Bak, ne yazıyor burada?" dedi.

Gerçekten de inanılır gibi değildi, Pos makinesine yazılan rakam anında kredi kartımdan çekilmişti bile.