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63 bin 591 personel ile 6 bin 923 noktada 'huzur' uygulaması

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda metruk binalar, alışveriş merkezleri (AVM), fuar ve etkinlik alanları, toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahları, elektronik oyun salonları, internet cafeler, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevreler kontrol edildi
 29 Ağustos 2020 09:20
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Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan 1.281 şahıs yakalandı, 2'si çocuk 24 kayıp şahıs bulundu

186 bin 303 araç kontrol edildi, 29 bin 878 araca işlem yapıldı, 118 aranan araç tespit edildi, 784 araç trafikten men edildi

Uygulamada 5 bin 406 metruk bina ve 29 bin 796 umuma açık iş yeri denetlendi

Uygulamada çok sayıda ruhsatsız silah, tabanca, kesici/ delici alet ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2020-10) uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama, 10:00-12:00 saatleri arasında her ilin kendine has özellikleri de dikkate alınarak terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde,15:00-18:00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen (4+1) seçici personelin de içinde yer aldığı ekipler tarafından vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu, alışveriş merkezleri (AVM), fuar ve etkinlik alanları, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile buralara açılan yollarda düzenlendi.

21:00-23:00 saatleri arasında ise toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM), elektronik oyun salonları, internet cafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde gerçekleştirildi.

Uygulama, 63 bin 591 personel ve 411 dedektör köpeği ile 6 bin 923 noktada düzenlendi.

TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2020-10) uygulamasında; çeşitli suçlardan aranan 1.281 şahıs yakalandı. 2'si çocuk 24 kayıp şahıs bulundu. 1.488 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 336 şahıs gözaltına alındı.

186 bin 303 araç kontrol edildi, 29 bin 878 araca işlem yapıldı. 118 aranan araç tespit edildi, 784 araç trafikten men edildi.

Uygulama kapsamında 5 bin 406 metruk bina, 29 bin 796 umuma açık iş yeri denetlendi. 146 umuma açık işyerine işlem yapıldı, 1 iş yeri kapatıldı.

Ayrıca 45 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet kurusıkı tabanca, (704) adet mermi, 8 adet kesici/delici alet, 22.675 gr esrar, 49,8 gr eroin, 14 gr kokain, 653,1 gr bonzai, 3.000 gr metanfetamin, 1.382 kök kenevir bitkisi, 107 adet captagon, 942 adet ecstasy, 312 adet sentetik ecza, 13 bin adet makaron, 696 paket kaçak sigara, 13.750 gr kaçak tütün, 1.153 litre kaçak/sahte içki, 4 adet tarihi eser ve 14 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirildi.
Memurlar.Net
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