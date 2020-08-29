Doğu Akdeniz için yeni bir NAVTEX ilan edildi
Doğu Akdeniz için yeni bir NAVTEX ilan edildi
|29 Ağustos 2020 09:23
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Doğu Akdeniz için yeni bir Navtex ilan edildi. 29 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapılacak
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