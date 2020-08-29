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Kartal'da evindeki kadını öldüren bir kişi hayatına son verdi
Kartal'da evindeki kadını öldüren bir kişinin aynı tabancayla hayatına son verdiği leri sürüldü.
|29 Ağustos 2020 10:25
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Kartal'da evindeki kadını öldüren bir kişinin aynı tabancayla hayatına son verdiği leri sürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahallesi Harman Sokak'ta silah sesleri duyan semt sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Silah sesi gelen eve giren ekipler, Necati Yılmaz (51) ile Türkmenistan asıllı Arzugül Komekova'nın (35) cesetleriyle karşılaştı.
Yılmaz'ın, Komekova'yı öldürüp kendi yaşamına da son verdiği ihtimali üzerinde duran polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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