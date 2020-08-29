Bahçeli, köprüye başka bir ismin verilmesini istedi
|29 Ağustos 2020 10:27
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, Adana halkına hizmet verecek bir köprüye isminin verilmesinden dolayı memnun olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına gösterdiği vefanın önemli olduğunun altını çizdi. "Benim de bir hassasiyetim var. İsmimim köprüye verilmesinden dolayı cumhur ittifakının yıpratılmaya çalışılmasından endişe ediyorum" dedi. MHP Lideri ardından da bir teklifte bulundu. "O nedenle köprüye Recep Tayyip Erdoğan isminin verilmesini öneriyorum" dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin kendisine de iletildiğini anlatan Bahçeli, "Bu köprünün yapılması Adana için elzem. Trafiği rahatlatacak, Adana halkının hizmetine sunulacak. O nedenle ben bu köprünün yapılmasından yanayım. Ancak adının Devlet Bahçeli köprüsü olması yerine Recep Tayyip Erdoğan köprüsü olmasını öneriyorum" diye konuştu.
Bahçeli, önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "bir arkadaşı" aracılığıyla ilettiğini belirterek, eğer "Recep Tayyip Erdoğan" ismi kabul edilmezse köprü için iki isim daha önerdi.
"İkinci öneri olarak 15 Temmuz 2016 Demokrasi ve Şehitler köprüsü de olabilir. Zaten köprünün temeli 30 Mart 2016 tarihinde atılmıştı. Üçüncü bir isim olarak da 5 Ocak tarihi Adana'nın kurtuluş günü, o nedenle ismi 5 Ocak kurtuluş köprüsü de olabilir" dedi
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