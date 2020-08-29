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Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Finike ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
|29 Ağustos 2020 10:40
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Antalya'nın Finike ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Tarık Evren'in (23) kullandığı 07 AGA 400 plakalı motosiklet, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
Ağır yaralanan Evren, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Finike Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
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