Soylu: Bize 30 Ağustos dersi verenler, Timtik'e sesiz kaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin, DHKP-C'den yargılanırken ölüm orucuyla hayatını kaybeden kişilerin şehit olarak adlandırılmasına ve övülmesine sessiz kaldığını belirtti.
|29 Ağustos 2020 10:43
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DHKP-C'den yargılanırken ölüm orucu sonrasında hayatını kaybeden Ebru Timtik'le ilgili tartışmalar devam ediyor. İstanbul Barosu başta olmak üzere sol görüşlü hiçbir örgüt, Ebru Timtik ölüm orucundayken, ölüm orucunu sonlandırması için hiçbir açıklama yapmadı, hiçbir girişimde bulunmadı. Sadece Devlet suçlandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Timtik'in ölümü sonrasında CHP'nin sessiz kalmasını eleştirdi.
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