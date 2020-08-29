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Van YYÜ'de kontenjanların yüzde 98'i doldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçlarına göre, kontenjanlarının yüzde 98'inin dolduğunu söyledi.
 29 Ağustos 2020 10:46
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Van YYÜ'de kontenjanların yüzde 98'i doldu

Şevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YYÜ'nün 2019 yılına göre, tercih ve yerleşme oranlarının arttığını ifade etti.

ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre tüm bölümlerde yüzde 100 doluluk oranına yaklaştıklarını aktaran Şevli, YKS sonuçlarına göre 5 bin 141 öğrencinin YYÜ'yü tercih ettiğini belirtti.

Yerleştirme sonuçlarının YYÜ için memnuniyet verici olduğunu dile getiren Şevli, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin yoğun bir şekilde tercih edildiğini görüyoruz. Tüm birimler bazında bakıldığında yüzde 98 doluluk oranına ulaştık. Van Gölü kıyısında kurulu muazzam bir kampüse sahibiz. Üniversitemizin sahip olduğu nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme planı kapsamında fakülte bazlı hazırlıklarımızı tamamladık. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralına riayet edilerek seyreltilmiş sınıflarda eğitimler yapılacak. Akademik takvimimiz 5 Ekim'de başlıyor. Ayrıca hem yurt içi hem de yurt dışından birçok öğrenci üniversitemize yatay geçiş yapmak istiyor. YYÜ bir dünya üniversitesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor."
Anadolu Ajansı
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