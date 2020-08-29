21 Eylül'de yüz yüze eğitim belirli sınıflarda başlayacak
|29 Ağustos 2020 10:58
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SORU: Yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili bazı haberler yansıdı. Şu sınıflar başlayacak, sonra devam edecek şekilde. Dün de haberler vardı ama yalanlandı. Nasıl bir planlama süreci yürütüyor musunuz?
Dikkat ediyor musunuz, Bilim Kurulu üyelerine sorular soruluyor. Bizim de tavsiyelerini aldığımız bir kuruldan söz ediyoruz. Bu soruyu sorduğunuzda bunun çok net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı, o günkü koşullara bağlı olarak sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor.
Diyelim ki biz üç sene önce, iki sene önce net olarak söylüyorduk. "Okullar şu tarihte açılacak" diyebiliyorduk ama bunun MEB'in tek karar alıp da söylemesi, diğer paydaşlarla işbirliği içinde alınabilecek karar olmasından dolayı mümkün değil.
Ama bizim yaklaşımımız nedir, biz çocukların yüz yüze eğitim almasını tabi ki çok istiyoruz. Ama izliyorsunuz, salgının seyrine ilişkin rakamlar sayılar yayımlanıyor.
Kurul dese ki, Sağlık Bakanlığımız dese ki "Okulların tamamının açılmasında sakınca yoktur" dese biz bunu elbette açarız. Ama "kesinlikle şu şu olmaz" dese, bizim tam tersini yapıyoruz dememiz söz konusu değil.
Biz hiçbir çocuğumuzu ve öğretmenimizi riske atan bir karar imza atmayız.
Benim ricam sadece, resmi kaynaklarda MEB'in sitesinde ne yazıyorsa odur. Önemli olan şu, biz 21'inde belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Salgının seyri itibariyle, sürekli değerlendirme söz konusu olduğu için biz bunu takip ediyoruz. Buna uygun olarak da durumumuzu dikkate alacağız.
Ayrıntılar geliyor...'4,5 milyon kamu personeli gibi öğretmenler de işinin başında olacak'
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