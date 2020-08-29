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Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan, "Staj Seferberliği" programının değerleme aşaması sonunda, 15 bin 868 üniversite son sınıf öğrencisinin yer aldığı "stajyer havuzu", kamu ve özel sektörden 390'ın üzerinde gönüllü işverenin erişimine açıldı
 29 Ağustos 2020 11:15
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Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı

- Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı öncülüğünde, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan, "Staj Seferberliği" programının değerleme aşaması sonunda, yaklaşık 16 bin üniversite son sınıf öğrencisinin yer aldığı "stajyer havuzu", 19 Ağustos itibarıyla kamu ve özel sektörden gönüllü işverenlerin erişimine açıldı. Öğrencilere 2 bin 700'ün üzerinde staj teklifi gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca, Hazine ve Maliye Bakanlığının destekleriyle bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar, özel sektörden ve meslek odalarından gönüllü işverenlerin iş birliğinde, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan "Staj Seferberliği" programında değerleme aşaması tamamlandı.

Yapılan değerlemeler sonucunda, 15 bin 868 üniversite son sınıf öğrencisinin yer aldığı stajyer havuzu, 19 Ağustos itibarıyla kamu ve özel sektörden 390'ın üzerinde gönüllü işverenin erişimine açıldı. Türkiye genelinde işverenlerden gelen talepler doğrultusunda bu sayı artmaya devam ediyor.

- Değerlemeler nasıl yapılıyor?

Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından liyakat esaslı, objektif yöntemler ile adayların liseden, lisans son sınıfa kadar yaptıkları uzun dönemli çalışmaları ve sergiledikleri performansları göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu yöntemle kamu ve özel sektörde stajyer alımı konusu ile ilgili önemli bir paradigma değişikliğine gidilirken, bu değişiklikle genç yeteneklerin, zor şartlarda staj bulma ve/veya referans arama zorunluluğu ortadan kalktı.

Adaylar, başvuru yaparken beyan ettikleri belgelerin kontrolünün ardından, puanları, "akademik/mesleki yeterlilikler, sosyal ve sanatsal yeterlilikler ve sportif yeterlilikler" alanında toplam 25 parametre üzerinden hesaplandı.

- Üniversite öğrencileri sisteme 47 bini aşkın belge yükledi

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgiyle karşıladığı programda uygulanan yöntemde, başvuru şartlarını taşıyan 15 bin 868 üniversite son sınıf öğrencisi e-Devlet üzerinden alınan bilgileri dışında, yetkinlik ve becerilerini belgelemek için sisteme 47 bin 244 doküman yükledi.

Öğrencilerin sisteme yüklediği belgelerin geçerliliği, 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında, staj sürecinde Üniversite Kariyer Merkezleri tarafından kontrol edildi.

Bu aşamanın ardından, işverenlere tanımlanan yetki ile her adayın akademik/mesleki, sosyal-sanatsal ile sportif yeterlilikler başlıklarından aldıkları "ağırlıklı alan puanı" görülebilecek.

Bu üç puan kullanılarak hesaplanan, "ağırlıklı toplam puanı" ile adayların şimdiye kadar elde ettikleri başarılar 100 ile 500 puan aralığında standartlaştırılarak, işverenlere sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ölçme ve Değerleme Dairesi tarafından geliştirilen ve Türkiye'de ilk kez uygulanan bu yöntemle farklı alanlarda üstün başarı göstermiş öğrenciler de işverenlere bildirildi.

Üniversite giriş sınavında ilk 1000'e giren, akademik ortalaması 4'lük notlandırma sisteminde 3,90'ın üzerinde, aynı anda çift ana dal ve yan dal programına kayıtlı, uluslararası bilimsel, sosyal veya sportif yarışmalarda derece kazanmış öğrenciler, "Üstün Başarılı Öğrenciler" kategorisinde yer aldı.

- Genç yetenekler "seçilen" değil "seçen" olacak

Kamu ve özel sektör kurumlarının aynı stajyer havuzundan tekliflerini göndermesi, Staj Seferberliği'nin sisteme getirdiği en önemli yeniliklerden birisi olarak değerlendirilirken, kamu ve özel sektör fark etmeksizin, işverenler aynı adaylara tekliflerini gönderebilecek ve öğrenciler gelen teklifler arasından istediğini seçerek staj yapacağı kurumu belirleyebilecek. Dolayısıyla genç yetenekler, "seçilen" değil "seçen" konumuna geçecek.

Diğer yenilik ise öğrencilere kendilerini geliştirmeleri için geri bildirim verilecek.

Stajyer havuzunda yer alan tüm adaylar, sisteme giriş yaptıklarında üç yeterlilik alanı ve genel puanlarını görebildikleri gibi üniversite fark ermeksizin kendi bölümleri ile aynı bölümlerde öğrenimine devam eden öğrencilerin ilgili yeterlilik alanında aldıkları puanların ortalamasını da görebilecek. Böylece, ilgili alanlardaki yetkinliklerinin ortalamalarını, bölümlerindeki diğer öğrencilerin Türkiye ortalamaları ile karşılaştırma ve bu bilgiyi kendilerini geliştirmeye yönelik yapacakları planlarda kullanma imkanını da yakalayabilecek.

- İşverenler teklif göndermeye başladı

Seferberliğe katılan işverenler, ihtiyaç duydukları profilde yer alan öğrencileri, 19 Ağustos 2020 itibarıyla yetenek havuzlarına eklemeye ve bu öğrencilere staj teklifleri göndermeye başladı.

Bir adayın, en çok iki staj teklifini kabul edebildiği Staj Seferberliği'nde, stajyer havuzunda yer alan tüm adayların yıl sonuna kadar en az bir staj tecrübesi kazanması bekleniyor.

Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldığı günden itibaren 2 bin 700'ün üzerinde staj teklifi gönderildi.

Staj süresince, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 24. Maddesinde yer alan "On ve daha fazla personel çalıştıran ve Bakanlıkça işletmelerde mesleki eğitim kapsamına alınan, ancak beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler, beceri eğitimi yaptırması gereken her öğrenci için eğitim süresince her ay 18 yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin net tutarının 1/3'ü nispetinde, yirmi ve daha fazla personel çalıştırılması halinde 2/3'ü nispetinde Saymanlık hesabına para yatırmakla yükümlüdürler." hükmü uyarınca kamu-özel sektör fark etmeksizin staj yapacak tüm öğrencilere en az kanunda belirtildiği şekilde ücretleri ödenecek, sigortaları yapılacak.

Bu kapsamda üniversiteler, zorunlu staj hükümlerini uygulayarak öğrencilerin sigortalarını yapacak, böylece öğrencilere destek olacak.

- Staj Seferberliği programı her yıl düzenlenecek

Staj Seferberliği programı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından her yıl düzenlenecek. Böylece, kamu ve özel sektörün yıl içindeki stajyer alım süreçlerinde şeffaf, ölçülebilir, fırsat eşitliği sunan ve liyakata dayalı bir sistem oluşturulması hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
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