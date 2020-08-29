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96 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden alkışlarla taburcu edildi

Ankara'da 96 yaşında hastalığı yenmeyi başaran Hasibe Yavuz: Allah'a şükür gitti. Önce Allah'ın, sonra doktorların, hemşirelerin sayesinde iyi olduk. Ben sizden çok memnunum. Allah ne dileğiniz varsa versink"
 29 Ağustos 2020 11:39
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96 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden alkışlarla taburcu edildi

- Ankara'da, ileri yaşına ve kronik rahatsızlığına rağmen koronavirüsü yenen 96 yaşındaki Hasibe Yavuz, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Ankara Şehir Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören Yavuz, ileri yaşına ve tansiyonuna rağmen hastalığı atlatmayı başardı. Yavuz, hastaneden kendisini tedavi eden sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde ayrıldı.

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Yavuz, "Allah'a şükür gitti. Önce Allah'ın, sonra doktorların, hemşirelerin sayesinde iyi olduk. Ben sizden çok memnunum. Allah ne dileğiniz varsa versin." ifadelerini kullandı.

Hasibe Yavuz'un oğlu Ayhan Yavuz, annesini hastaneye getirdiklerinde durumunun iyi olmadığını belirterek, "Burada gerçekten hemşireler, doktorlar, temizlikçisine kadar herkes çok ilgilendi. Çok teşekkür ediyoruz. Annemin 24 saat hiç peşini bırakmadılar." dedi.

Yavuz, annesinin koronavirüse nasıl yakanlandığı konusunda şunları söyledi:

"Annem hep evde, hiç çıkmaz. Rahatsızlanınca hemen getirdik. 8 gündür buradayız. Annem de toparladı kendisini. Allah'a şükrediyoruz. Hiçbir rahatsızlığı yok. Akşama kadar tespih çeker, namazında herkese dua eder. Evden bir yere çıkmaz. Ağabeylerimin evindeydi, rahatsızlık onlardan geçti deniyor."

- "Herkes bu kadar şanslı olamayabilir"

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Tamer Direk, yaklaşık bir hafta önce acil servise öksürük, yaygın vücut ve baş ağrısı şikayetleriyle başvuran Hasibe Yavuz'un, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Hastanın akciğer tomografisinde de Kovid-19 belirtilerinin olduğunu dile getiren Direk, şunları kaydetti:

"Hastamızın hemen yatışını verdik. Sağlık Bakanlığımızın Erişkin Hasta Tedavi Rehberi'ne uygun olarak tedavisine başladık. Ciddi bir şekilde tedavisini yaptık. Beslenme desteğini de hastamıza sunduk. 5 günlük tedavisinin ardından PCR testi negatif geldi, solunum parametreleri düzeldi. Akciğer grafiği ve kan tetkikleri düzeldi. Herhangi bir sorun olmadan taburcu ediyoruz. Hastamızın, bilinen bir tansiyon hastalığı var. Kronik hastalığı var, ileri yaşta bir hastamız."

Direk, Yavuz'un koronavirüsü yenmesine ilişkin "Bizim için de oldukça şaşırtıcı bir durum. Her hastamız bu kadar şanslı olamayabiliyor. Bu hastalığın en önemli özelliği, ileri yaşlı, özellikle 65 yaş üstü hastalarımıza yoğun sıkıntı yaşatıyor. Kronik hastalığı olanlarda sıkıntılı seyrediyor. Bu hastalıkla ilgili önemli olan şey, hastalığa yakalanmamak." diye konuştu.

Koronavirüs tedbirleri konusunda vatandaşları uyaran Direk, "14 altın kuralımızın yanında biz aslında 3 elmas kural belirledik. Maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve temizlik. Bu üçüne uyduğumuzda hem kendimizi hem sevdiklerimizi hem ailemizi korumuş oluruz. Sonunda yenilen virüs olacak, bunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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