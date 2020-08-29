Girişimler yeni teknolojilere yöneldi
|29 Ağustos 2020 11:46
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İnternet, yeni teknolojilerdeki gelişmelerle girişimlerin de vazgeçilmezi haline geldi.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, 2016-2020 döneminde girişimlerin bilişim teknolojileri kullanımı artış kaydetti. Teknolojideki gelişmeler, e-ticaretin yaygınlaşması gibi etkenler, girişimlerin internet kullanım oranlarının artmasında etkili oldu.
Türkiye'de 2016'da 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin internete erişim oranı yüzde 93,7 olurken bu oran 2020'de yüzde 94,9 olarak kayıtlara geçti.
Girişimlerin yüzde 91,6'sı 2016 yılında internete erişimde geniş bant bağlantı kullanırken 2020'de bu oran yüzde 92,5'e yükseldi.
Son 5 yılda girişimlerin online satışı da arttı. 2016'da girişimlerin yüzde 11,9'u online satış yaparken bu yıl söz konusu platformu kullanan girişimlerin oranı yüzde 55,7'ye çıktı.
Robot teknolojisi ve bulut bilişim uygulaması gibi yeni teknolojileri kullanan girişimlere ilişkin 2016'da herhangi bir veriye rastlanmadı. Bu yıl ise ücretli bulut bilişim uygulaması kullanan girişimlerin oranı yüzde 14,1, robot teknolojisi kullanan girişimlerin oranı ise yüzde 5,1 olarak kayıtlara geçti.
Web sitesine sahip girişimlerin oranı ise geriledi. 2016'da yüzde 66 olarak belirlenen girişimlerin web sitesi sahipliği oranı, 2020'de yüzde 53,7 oldu.
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