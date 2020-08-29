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'Hukuk dışı yürütülen hiçbir çalışma geçerli değildir'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Doğu Akdeniz meselesi öncelikli olarak üzerinde durduğumuz konu. Bu ülkenin verilecek hiçbir çakıl taşı olmadığı gibi, mavi vatanda da verilecek bir damla suyumuz yoktur. Hukuk dışı yürütülen hiçbir çalışma geçerli değildir.
 29 Ağustos 2020 11:54
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'Hukuk dışı yürütülen hiçbir çalışma geçerli değildir'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yılla ilgili "Sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirler alındı." dedi.

Bakan Gül, AK Parti Nizip ilçe kongresinin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeni adli yılın 1 Eylül itibarıyla başlayacağını hatırlatan Gül, adli yılda çok önemli yeniliklerin olacağını ifade etti.

Yeni adli yılın ülke ve yargı camiası için hayırlı olmasını dileyen Gül, şöyle konuştu:

"Tüm tedbirler ve hazırlıklar, hem başsavcılarımız hem de komisyon başkanlarımız faaliyetiyle alındı. Hem pandemiyle etkin mücadele devam edecek hem de adalet hizmetleri ve kamu hizmetleri aksamayacak. Bu konuda her türlü hazırlıklar yapıldı. Hijyen ve diğer tedbirler gözden geçirildi. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile de görüşmeler yaptık. Bu hususta vatandaşlarımızın, avukatlarımızın ve çalışanlarımızın adliyelerde sağlıklı şekilde çalışması için hazırlıklar yapıldı. Sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirler alındı."

Yeni dönemde hayata geçirilecek çalışmalara da değinen Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Yeni dönemde e-duruşma uygulamasını bu dönemde yaygınlaştıracağız. Asliye cezalarda savcılar yaklaşık 10 yıldır yoktu. Hakim var, avukat var, yargılama var, yani savunma makamı var ama iddia makamı yoktu. 1 Eylül itibarıyla savcılarımız da orada olacak. Daha adil yargılama anlamında çok önemli bir gelişme olacak. Bu da ülkemiz yargı camiası adına, adalet adına çok önemli bir gelişme olacak. Bildiğiniz gibi Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni hazırlamıştık ve bu konuda önemli adımlar atıldı ama yeni adli yılda bu anlamda önemli gelişmeler yaşanacak. Buradaki temel yaklaşımımız reform irademizin güçlü olarak devam etmesidir. Aslolan tabi ki iyi uygulama. İnsan Hakları Eylem Planı'nın da yine bu dönemde yürürlüğü girmesi ve sahada insan hakları temelli bir yaklaşımı, perspektifi ortaya koyacağız. Tüm amacımız adalete daha etkin ve kısa sürede ulaşılması. Yeni dönemde özellikle iyi halliliğin otomatik olmasından büyük rahatsızlık duyuyoruz. Bunun yanlış olduğuna inanıyoruz. Bu konudaki taleplerimiz mecliste de uygun görüldü. Şu anda iyi hallilik adeta otomatik oluyor ama 1 Ocak itibarıyla bir kurul değerlendirecek. İyi hallilik gerçekten ıslah olmuşsa devreye girmiş olacak."

- "Hiç kimse veya kurum hukukun üstünde değildir"

Bakan Gül, İstanbul Barosu'nun astığı fotoğrafla ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yargının yegane ideolojisi adalettir. Barolar da bir hukuk kurumudur. Barolar için de temel ve yegane ideolojinin adalet ve hukuk olması gerekir. Yargının sac ayaklarından birisi savunmadır. Onurlu savunma cübbesini giyen avukatlar bu yargının bir parçasıdır. Bu durumda baroların illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez. Başta onurlu cübbesini giymiş avukat arkadaşlarımızın bu tür tutum ve davranışı kabul etmeyeceklerine ben de bir avukat olarak inanıyorum. Hiç kimse veya kurum hukukun üstünde değildir. Türkiye hukuk sistemidir. Hukuk sisteminin vermiş olduğu karar aleyhinize de lehinize de olsa isteseniz de istemeseniz de saygılı olmak gerekir. Türkiye'nin hukuk sisteminin üzerinde hiçbir güç yoktur."
Anadolu Ajansı
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