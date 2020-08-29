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Mersin'de tarla sulama kavgasında baba öldü, kızı yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarla sulaması nedeniyle çıkan kavgada, tüfekle vurulan baba öldü, kızı yaralandı.
 29 Ağustos 2020 11:58
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Mersin'de tarla sulama kavgasında baba öldü, kızı yaralandı

Çamlı Mahallesi'ne bağlı Karafrenk Yaylası'nda Abdullah K. ile Murat Arslan arasında, tarla sulaması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah K, Murat Arslan ile kavgaya müdahale etmek isteyen kızı Gönül Arslan'a tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Murat Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kızı Gönül Arslan ise ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abdullah K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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