Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AB'den hakkaniyet bekliyoruz
|29 Ağustos 2020 12:33
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Oktay'ın açıklamalarından satırbaşları;
"Türkiye ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz'in her metrekaresinde, o suyun her metreküpünde haklarını koruyacaktır.
Avrupa'ya söylediğimiz şu, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere Egeler de dahil olmak üzere Türkiye haklarından kesinlikle vazgeçmeyecektir.
(Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesi) Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
Ne yazık ki Avrupa'nın, Türkiye'nin lehine, çıkarlarımıza olan hiçbir konuda yanımızda olmayı bırakın tepki vermediğini pek hatırlamıyoruz.
Milletimiz söz konusu bağımsızlığı, istiklali, özgürlüğü olduğunda hiçbir şey dinlemez. Bedel ödemekmiş, şuymuş, buymuş umurunda bile olmaz.
Bir başka ülke, kendi kıta sahanlığında kendi faaliyetlerini yürüttüğü zaman hiçbir ses çıkmıyor da Türkiye kendi kıta sahanlığında Doğu Akdeniz'de kendi gemisiyle kendi kaynaklarını araştırdığında niye kıyamet kopar, anlaşılır gibi değil."
2️ Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz. Bunu en iyi bilenlerin başında da Fransa ve Yunanistan gelir.Fuat Oktay (@fuatoktay) August 29, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Hukuk dışı yürütülen hiçbir çalışma geçerli değildir'
29 Ağustos 2020 11:54
|Soylu: Bize 30 Ağustos dersi verenler, Timtik'e sesiz kaldı
29 Ağustos 2020 10:43
|Bakan Soylu'dan CHP Gençlik Kolları üyesine 'DHKP-C' tepkisi
29 Ağustos 2020 10:23
|Milli Eğitim Bakanı Uzaktan Eğitim ile ilgili detayları açıkladı
29 Ağustos 2020 10:08
|Yunanistan ile 4'üncü büyük kriz
29 Ağustos 2020 08:33
|Fransız fırkateyni kaçtı
29 Ağustos 2020 07:37
|AK Parti'li belediyeler mercek altında
29 Ağustos 2020 06:50
|Veteriner Biyolojik Numunelerinin Alınması, Nakledilmesi, İthalatı, İhracatına Dair Yönetmelik
29 Ağustos 2020 04:22
|Alman Profesörden Türkiye'ye Doğu Akdeniz desteği
29 Ağustos 2020 01:32
|'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
29 Ağustos 2020 01:22