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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AB'den hakkaniyet bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "AB'den Hakkaniyet bekliyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde de Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin" açıklamasını yaptı
 29 Ağustos 2020 12:33
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AB'den hakkaniyet bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Oktay'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Türkiye ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz'in her metrekaresinde, o suyun her metreküpünde haklarını koruyacaktır.

Avrupa'ya söylediğimiz şu, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere Egeler de dahil olmak üzere Türkiye haklarından kesinlikle vazgeçmeyecektir.

(Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesi) Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?

Ne yazık ki Avrupa'nın, Türkiye'nin lehine, çıkarlarımıza olan hiçbir konuda yanımızda olmayı bırakın tepki vermediğini pek hatırlamıyoruz.

Milletimiz söz konusu bağımsızlığı, istiklali, özgürlüğü olduğunda hiçbir şey dinlemez. Bedel ödemekmiş, şuymuş, buymuş umurunda bile olmaz.

Bir başka ülke, kendi kıta sahanlığında kendi faaliyetlerini yürüttüğü zaman hiçbir ses çıkmıyor da Türkiye kendi kıta sahanlığında Doğu Akdeniz'de kendi gemisiyle kendi kaynaklarını araştırdığında niye kıyamet kopar, anlaşılır gibi değil."
Anadolu Ajansı
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