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Ordu'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Ordu'nun Korgan ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
|29 Ağustos 2020 12:36
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Alınan bilgiye göre, bir restoranda kuryelik yapan Alihan Bilim (18) idaresindeki 52 ABA 454 plakalı motosiklet ile Tepe Mahalle'de seyir halindeyken dönüş yapmak isteyen Abdullah A. yönetimindeki 52 EM 25 plakalı kamyonet çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için sağlık ekiplerinden yardım istendi. 112 Acil Servis ekiplerince Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve buradaki müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Bilim, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kamyonet sürücüsü Abdullah A, gözaltına alındı.
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